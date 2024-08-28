4 yaşındaki çocuktan müzede görünmez kaza! 3 bin 500 yıllık testi tuzla buz oldu

28 Ağustos 2024 07:34 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 07:53

Tüm müzeyi yaptığı şakayla kandırdı! Herkes 'eserinin' fotoğrafını çekti

Tüm müzeyi yaptığı şakayla kandırdı! Herkes 'eserinin' fotoğrafını çekti

İsrail'in Hayfa kentindeki Hecht Müzesi'nde 4 yaşındaki bir çocuk tarafından görünmez kaza meydana geldi. M.Ö. 2200-1500 yılları arasında Tunç Çağı'na ait bir testi, ziyaret esnasında yanlışlıkla çocuk tarafından kırıldı. Hecht Müzesi yetkilileri, 3 bin 500 yıllık olan nadir eserin bu denli sağlam kalmış olmasını onu çok özel kıldığını söyledi.

Müze, arkeolojik buluntuların cam olmadan sergilenmesinde "özel bir çekicilik" olduğuna inanıyor ve bu nedenle eser, giriş bölümünde cam koruma olmadan sergileniyordu.

Olay sırasında testiyi kıran çocuğun babası Alex, oğlunun "içinde ne olduğunu merak ettiği için" testiyi hafifçe çektiğini ve bu nedenle testinin yere düştüğünü söyledi.

"BU OLAYDA DURUM FARKLI"

Olayın ardından müze yetkilileri, çocuğu ve ailesini özel bir turla müzeye yeniden davet etti. Müze sözcüsü Lihi Laszlo, "Sergi öğelerinin kasten zarar gördüğü durumlarda, polis dahil edilerek çok ciddi şekilde müdahale edilir. Ancak bu olayda, durum böyle değildi. Testi, müzeyi ziyaret eden küçük bir çocuk tarafından kazara zarar gördü ve bu doğrultuda gereken önlemler alınacaktır," dedi.

Testinin restorasyonu için bir uzman görevlendirildi ve kısa süre içinde yeniden sergilenmesi planlanıyor. Alex, testinin yeniden onarılmasından memnuniyet duyacaklarını, ancak "artık aynı eser olmayacağı" için üzgün olduklarını dile getirdi.

Müze, mümkün olan durumlarda eserlerin cam veya engeller olmadan sergilenmeye devam edileceğini ve "nadir gerçekleşen bu tür olaylara" rağmen bu geleneği sürdürme niyetinde olduklarını belirtti.