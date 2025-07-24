Rusya'da 50 kişiyi taşıyan yolcu uçağı kayboldu

Rusya hava trafik kontrol merkezi, An-24 model yolcu uçağının, Amur bölgesinde kuleyle bağlantısının kesildiğini duyurdu.

Shot haber ajansı ise uçağın Angara Airline'a ait oldyğunu, Tynda bölgesinden Çin sınırındaki Amur'a uçtuğunu açıkladı.

Amur bölgesi valisi Vasiliy Orlov, kaybolan uçakta 43 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın olduğunu açıkladı. Vali, yolculardan 5'inin çocuk olduğunu söyledi.

Bilgiyi Interfax haber ajansı paylaştı.

Uçağın, varış noktasından birkaç kilometre mesafede kaybolduğu ifade edildi. Rus haber ajanslar, uçağı aramak için bögeye kurtarma ekiplerinin gönderildiğini bildirdi.



