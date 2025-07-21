47 TL'ye ev projesi tuttu, taşınana 4,5 milyonluk hibe ise insanları düşündürüyor

İtalya'da geçtiğimiz senelerde 1 euro yani 47 TL'ye satılan evler kapış kapış giderken, taşınana 100 bin euro yani yaklaşık 4 milyon 600 bin lira hibe verilen proje bekleneni karşılamadı. Trentino bölgesinde terk edilme riskiyle karşı karşıya olan köyleri hayatta tutmak amacıyla başlatılan projeye beklenen talep bir türlü gelmedi.

10 YIL KALMA SÖZÜ ŞART

Bölgedeki Sagron Mis köyünden bir ev satın alıp restore eden ve 10 yıl kalma sözü verenlere 100 bin euro hibe edilecekti. Dailymail'in haberine göre, proje kapsamında ev sahiplerine 80 bin euro renovasyon, 20 bin euro ise satın alma desteği veriliyor.

Fakat köydeki şartlar, insanları projeye dahil olmaktan uzaklaştırıyor.

HALA UMUT VAR

Sagron Mis'in nüfusu sadece 170 kişi ve köyde doktor yok, sadece bir bakkal var. Burada yaşayanlar, temel hizmetlere ulaşmakta zorluk çekiyor. Belediye Başkanı Marco Depaoli'nin ise umudu hala var. Depaoli, ''Bu bir dram değil. Sabır istiyor. Bu durumu bir krize dönüştürmemek gerek'' başvuruları bekliyor. Depaoli, 15 kişinin belediyeyi arayıp program hakkında bilgi aldığını söyledi fakat talep gelmedi.

1 EUROYA ALINAN EV İÇİN SIRA VAR

Öte yandan Sicilya'nın Mussomeli kasabasında 1 euroya ev projesi ise çok tuttu. Hatta haberlere konu olan İngiliz antikacı George Laing'in yaptıkları talepleri artırdı. Laing, üç katlı bir harabe evi 1 euroya satın aldı. Tüm işlemler dahil sadece 5 bin euroya mal olan bu evi 10 bin eurodan az bir maliyetle yeniledi. Şimdilerde ise evini kiralamak için yüzlerce kişi sırada bekliyor.