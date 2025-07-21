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 | Berrak Arıcan

47 TL'ye ev projesi tuttu, taşınana 4,5 milyonluk hibe ise insanları düşündürüyor

İtalya'nın Trentino bölgesinde bulunan Sagron Mis köyünü hayatta tutma projesi başarılı olmadı. 1 euroya satılan evlere benzer bir projeyle taşınana 100 bin euro yani 4 milyon 600 bin lira verilecek olmasına rağmen talep yok.

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47 TL'ye ev projesi tuttu, taşınana 4,5 milyonluk hibe ise insanları düşündürüyor
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 09:54
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 09:54

'da geçtiğimiz senelerde 1 euro yani 47 TL'ye satılan evler kapış kapış giderken, taşınana 100 bin euro yani yaklaşık 4 milyon 600 bin lira verilen proje bekleneni karşılamadı. Trentino bölgesinde terk edilme riskiyle karşı karşıya olan köyleri hayatta tutmak amacıyla başlatılan projeye beklenen talep bir türlü gelmedi.

47 TL'ye ev projesi tuttu, taşınana 4,5 milyonluk hibe ise insanları düşündürüyor

10 YIL KALMA SÖZÜ ŞART

Bölgedeki Sagron Mis köyünden bir ev satın alıp restore eden ve 10 yıl kalma sözü verenlere 100 bin euro hibe edilecekti. Dailymail'in haberine göre, proje kapsamında ev sahiplerine 80 bin euro renovasyon, 20 bin euro ise satın alma desteği veriliyor.

47 TL'ye ev projesi tuttu, taşınana 4,5 milyonluk hibe ise insanları düşündürüyor

Fakat köydeki şartlar, insanları projeye dahil olmaktan uzaklaştırıyor.

47 TL'ye ev projesi tuttu, taşınana 4,5 milyonluk hibe ise insanları düşündürüyor

HALA UMUT VAR

Sagron Mis'in nüfusu sadece 170 kişi ve köyde doktor yok, sadece bir bakkal var. Burada yaşayanlar, temel hizmetlere ulaşmakta zorluk çekiyor. Belediye Başkanı Marco Depaoli'nin ise umudu hala var. Depaoli, ''Bu bir dram değil. Sabır istiyor. Bu durumu bir krize dönüştürmemek gerek'' başvuruları bekliyor. Depaoli, 15 kişinin belediyeyi arayıp program hakkında bilgi aldığını söyledi fakat talep gelmedi.

47 TL'ye ev projesi tuttu, taşınana 4,5 milyonluk hibe ise insanları düşündürüyor

1 EUROYA ALINAN EV İÇİN SIRA VAR

Öte yandan Sicilya'nın Mussomeli kasabasında 1 euroya ev projesi ise çok tuttu. Hatta haberlere konu olan İngiliz antikacı George Laing'in yaptıkları talepleri artırdı. Laing, üç katlı bir harabe evi 1 euroya satın aldı. Tüm işlemler dahil sadece 5 bin euroya mal olan bu evi 10 bin eurodan az bir maliyetle yeniledi. Şimdilerde ise evini kiralamak için yüzlerce kişi sırada bekliyor.

47 TL'ye ev projesi tuttu, taşınana 4,5 milyonluk hibe ise insanları düşündürüyor
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ETİKETLER
#türkiye
#İtalya
#hibe
#Ev Fiyatlarındaki Düşüş
#Terk Edilmiş Köyler
#Taşınma Teşvikleri
#Mussomeli
#Dünya
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