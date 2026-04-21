Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

5 euro’luk cihaz savaş gemisini izledi: Güvenlik açığı ortaya çıktı

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
21.04.2026
10:26
|
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 10:26
1
5 euro’luk cihaz savaş gemisini izledi: Güvenlik açığı ortaya çıktı

Günlük hayatta anahtar, çanta ya da cüzdan bulmak için kullanılan küçük takip cihazları… Açıkçası kimse bu kadar kritik bir güvenlik açığına yol açabileceğini düşünmezdi. Ancak Hollanda’da yapılan bir gazetecilik deneyi, bu cihazların askeri alanda ne kadar ciddi riskler barındırdığını ortaya koydu.

Hollanda merkezli Omroep Gelderland tarafından aktarılan olayda gazeteci Just Vervaart, yalnızca 5 euro değerindeki bir Bluetooth takip cihazıyla aktif görevdeki bir savaş gemisini izlemeyi başardı.

Takip edilen gemi ise Hollanda Donanması’na ait HNLMS Evertsen. Üstelik gemi sıradan bir görevde değildi; Doğu Akdeniz’de, Fransa’nın uçak gemisi Charles de Gaulle için hava savunma görevi yürütüyordu.

2
KARTPOSTALIN İÇİNE GİZLENDİ

Olayın belki de en çarpıcı kısmı kullanılan yöntem oldu. Vervaart, takip cihazını bir kartpostalın içine yerleştirdi. Ardından da bu kartpostalı doğrudan gemiye gönderdi.

Nasıl mı? İşte işin kritik noktası burada. Hollanda Savunma Bakanlığı’nın, görevdeki askerlere posta gönderimi için kamuya açık şekilde paylaştığı yönergeler kullanıldı. Yani ortada karmaşık bir operasyon yoktu. Herkesin erişebileceği bilgilerle bu süreç mümkün hale geldi.

Kısacası ne özel ekipman vardı ne de ileri düzey teknik bilgi. Oldukça basit bir yöntemle cihaz gemiye ulaştırıldı.

3
24 SAAT BOYUNCA VERİ AKTARDI

Kartpostal gemiye ulaştıktan sonra cihaz yaklaşık 24 saat boyunca aktif kaldı. Bu süre boyunca geminin hareketleri adım adım takip edildi.

Elde edilen verilere göre Evertsen, Girit’teki Heraklion Limanı’ndan ayrıldı. Ardından adanın batı kıyıları boyunca ilerledi. Daha sonra yönünü doğuya çevirerek Kıbrıs istikametine doğru hareket etti.

Tam Kıbrıs açıklarına yaklaşıldığı sırada ise sinyal kesildi. O andan sonra cihazdan veri alınamadı.

4
ZARFLAR X-RAY KONTROLÜNDEN GEÇMİYOR

Olayın ortaya çıkmasının ardından Hollanda Savunma Bakanlığı’ndan da açıklama geldi. Yetkililer, cihazın gemide posta ayrıştırması sırasında fark edildiğini ve kısa sürede etkisiz hale getirildiğini doğruladı.

Ancak asıl dikkat çeken detay güvenlik prosedürlerinde ortaya çıktı. Mevcut uygulamaya göre paketler X-ray taramasından geçiriliyor. Ama zarflar… yani kartpostallar bu kontrolden muaf tutuluyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.