5 euro’luk cihaz savaş gemisini izledi: Güvenlik açığı ortaya çıktı

Günlük hayatta anahtar, çanta ya da cüzdan bulmak için kullanılan küçük takip cihazları… Açıkçası kimse bu kadar kritik bir güvenlik açığına yol açabileceğini düşünmezdi. Ancak Hollanda’da yapılan bir gazetecilik deneyi, bu cihazların askeri alanda ne kadar ciddi riskler barındırdığını ortaya koydu.
Hollanda merkezli Omroep Gelderland tarafından aktarılan olayda gazeteci Just Vervaart, yalnızca 5 euro değerindeki bir Bluetooth takip cihazıyla aktif görevdeki bir savaş gemisini izlemeyi başardı.
Takip edilen gemi ise Hollanda Donanması’na ait HNLMS Evertsen. Üstelik gemi sıradan bir görevde değildi; Doğu Akdeniz’de, Fransa’nın uçak gemisi Charles de Gaulle için hava savunma görevi yürütüyordu.
Olayın belki de en çarpıcı kısmı kullanılan yöntem oldu. Vervaart, takip cihazını bir kartpostalın içine yerleştirdi. Ardından da bu kartpostalı doğrudan gemiye gönderdi.
Nasıl mı? İşte işin kritik noktası burada. Hollanda Savunma Bakanlığı’nın, görevdeki askerlere posta gönderimi için kamuya açık şekilde paylaştığı yönergeler kullanıldı. Yani ortada karmaşık bir operasyon yoktu. Herkesin erişebileceği bilgilerle bu süreç mümkün hale geldi.
Kısacası ne özel ekipman vardı ne de ileri düzey teknik bilgi. Oldukça basit bir yöntemle cihaz gemiye ulaştırıldı.
Kartpostal gemiye ulaştıktan sonra cihaz yaklaşık 24 saat boyunca aktif kaldı. Bu süre boyunca geminin hareketleri adım adım takip edildi.
Elde edilen verilere göre Evertsen, Girit’teki Heraklion Limanı’ndan ayrıldı. Ardından adanın batı kıyıları boyunca ilerledi. Daha sonra yönünü doğuya çevirerek Kıbrıs istikametine doğru hareket etti.
Tam Kıbrıs açıklarına yaklaşıldığı sırada ise sinyal kesildi. O andan sonra cihazdan veri alınamadı.
Olayın ortaya çıkmasının ardından Hollanda Savunma Bakanlığı’ndan da açıklama geldi. Yetkililer, cihazın gemide posta ayrıştırması sırasında fark edildiğini ve kısa sürede etkisiz hale getirildiğini doğruladı.
Ancak asıl dikkat çeken detay güvenlik prosedürlerinde ortaya çıktı. Mevcut uygulamaya göre paketler X-ray taramasından geçiriliyor. Ama zarflar… yani kartpostallar bu kontrolden muaf tutuluyor.