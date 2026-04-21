5 euro’luk cihaz savaş gemisini izledi: Güvenlik açığı ortaya çıktı

Günlük hayatta anahtar, çanta ya da cüzdan bulmak için kullanılan küçük takip cihazları… Açıkçası kimse bu kadar kritik bir güvenlik açığına yol açabileceğini düşünmezdi. Ancak Hollanda’da yapılan bir gazetecilik deneyi, bu cihazların askeri alanda ne kadar ciddi riskler barındırdığını ortaya koydu.

Hollanda merkezli Omroep Gelderland tarafından aktarılan olayda gazeteci Just Vervaart, yalnızca 5 euro değerindeki bir Bluetooth takip cihazıyla aktif görevdeki bir savaş gemisini izlemeyi başardı.

Takip edilen gemi ise Hollanda Donanması’na ait HNLMS Evertsen. Üstelik gemi sıradan bir görevde değildi; Doğu Akdeniz’de, Fransa’nın uçak gemisi Charles de Gaulle için hava savunma görevi yürütüyordu.