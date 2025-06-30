5 yaşındaki kızları çocukluk çağı Alzheimer'ına yakalandı! Aile neler yaşadıklarını anlattı

Alisha Morris, 5 yaşındaki kızı Esmay'ın bir anda konuşmayı bıraktığını ve sıklıkla soğuk algınlığına yakalanması nedeniyle endişelenmeye başlardılar. Doktorlar ilk olarak otoimmün (vücudun doğal savunma sistemi olan bağışıklık sisteminin kendi hücrelerine saldırmasına neden olduğu 80'nin üzerinde türü bulunan hastalıklar) bir hastalığı olduğunu ve tiroid bezinin aşırı çalıştığını, bunun da beyninin gelişimini durdurduğunu söyledi.

''ÇOCUKLUK ÇAĞI ALZHEIMER'I''

Aile bir süre ilaçların kızlarının beyin gelişimine yardımcı olacağını umdu ve bir dizi genetik test yapıldı. En son MPS IIIA teşhisi kondu. The Mirror'ın haberine göre, Semptomlarındaki benzerlik nedeniyle sıklıkla "çocukluk çağı Alzheimer'ı" olarak adlandırılan bu rahatsızlık, beyni ve sinir sistemini etkileyerek bilişsel gerilemeye yol açıyor.

AİLESİNİ TANIYAMIYOR, YÜRÜYEMİYOR

Emsay, zamanla ailesini tanıyamamaya ve yürüyememeye başladı. Doktorlar, yapılabilecek bir şey olmadığını ve zamanla durumun daha da kötüye gideceğini söylediklerinde ise aile yıkıldı. Esmay'ın büyükannesi Sabrina, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Konuşmayı bıraktığında bir şeylerin ters gittiğini anladık ve sonra saçları büyük tutamlar halinde dökülmeye başladı. Esmay bunun hakkında pek bir şey bilmiyor çünkü çoğu zaman kendi küçük dünyasında yaşıyor, ama bizim için inanılmaz zor oldu. Yürümekte bile zorluk çekiyor, konuşamıyor, bilinci yerinde değil, kimseyle iletişim kurmuyor. Sanırım o her zaman bizim kim olduğumuzu bilmiyor. Şu anda olabilecek en sağlıklı durumda, vücudu onu tamamen terk edene kadar her geçen gün daha da kötüleşecek."

ESKİDEN HAREKETLİ BİR ÇOCUKTU

Sabrina, torununun eskiden hareketli, dans etmeyi ve parkta oynamayı seven bir çocuk olduğunu fakat zamanla sıklıkla soğuk algınlığı ya da enfeksiyon gibi hastalıklar mücadele etmeye başladığını anlattı. Saçları dökülmeye başlayınca ise hastaneye başvurduklarını söyleyen Sabrina ve ailesi artık Esmay ile kalan zamanın tadını çıkarmaya ve ona yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.