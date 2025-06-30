Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

5 yaşındaki kızları çocukluk çağı Alzheimer'ına yakalandı! Aile neler yaşadıklarını anlattı

İngiltere'nin Devon şehrinde yaşayan bir aile, kızlarının hastalığıyla yıkıldı. ''Çocukluk çağı Alzheimer'ı'' teşhisi konulan 5 yaşındaki Esmay Ford'un neler yaşadığını annesi Alisha anlattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
5 yaşındaki kızları çocukluk çağı Alzheimer'ına yakalandı! Aile neler yaşadıklarını anlattı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
30.06.2025
saat ikonu 15:01
|
GÜNCELLEME:
30.06.2025
saat ikonu 15:01

Alisha Morris, 5 yaşındaki kızı Esmay'ın bir anda konuşmayı bıraktığını ve sıklıkla soğuk algınlığına yakalanması nedeniyle endişelenmeye başlardılar. Doktorlar ilk olarak otoimmün (vücudun doğal savunma sistemi olan bağışıklık sisteminin kendi hücrelerine saldırmasına neden olduğu 80'nin üzerinde türü bulunan hastalıklar) bir hastalığı olduğunu ve tiroid bezinin aşırı çalıştığını, bunun da beyninin gelişimini durdurduğunu söyledi.

5 yaşındaki kızları çocukluk çağı Alzheimer'ına yakalandı! Aile neler yaşadıklarını anlattı

''ÇOCUKLUK ÇAĞI ALZHEIMER'I''

Aile bir süre ilaçların kızlarının beyin gelişimine yardımcı olacağını umdu ve bir dizi genetik test yapıldı. En son MPS IIIA teşhisi kondu. The Mirror'ın haberine göre, Semptomlarındaki benzerlik nedeniyle sıklıkla "çocukluk çağı Alzheimer'ı" olarak adlandırılan bu rahatsızlık, beyni ve sinir sistemini etkileyerek bilişsel gerilemeye yol açıyor.

5 yaşındaki kızları çocukluk çağı Alzheimer'ına yakalandı! Aile neler yaşadıklarını anlattı

AİLESİNİ TANIYAMIYOR, YÜRÜYEMİYOR

Emsay, zamanla ailesini tanıyamamaya ve yürüyememeye başladı. Doktorlar, yapılabilecek bir şey olmadığını ve zamanla durumun daha da kötüye gideceğini söylediklerinde ise aile yıkıldı. Esmay'ın büyükannesi Sabrina, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Konuşmayı bıraktığında bir şeylerin ters gittiğini anladık ve sonra saçları büyük tutamlar halinde dökülmeye başladı. Esmay bunun hakkında pek bir şey bilmiyor çünkü çoğu zaman kendi küçük dünyasında yaşıyor, ama bizim için inanılmaz zor oldu. Yürümekte bile zorluk çekiyor, konuşamıyor, bilinci yerinde değil, kimseyle iletişim kurmuyor. Sanırım o her zaman bizim kim olduğumuzu bilmiyor. Şu anda olabilecek en sağlıklı durumda, vücudu onu tamamen terk edene kadar her geçen gün daha da kötüleşecek."

5 yaşındaki kızları çocukluk çağı Alzheimer'ına yakalandı! Aile neler yaşadıklarını anlattı

ESKİDEN HAREKETLİ BİR ÇOCUKTU

Sabrina, torununun eskiden hareketli, dans etmeyi ve parkta oynamayı seven bir çocuk olduğunu fakat zamanla sıklıkla soğuk algınlığı ya da enfeksiyon gibi hastalıklar mücadele etmeye başladığını anlattı. Saçları dökülmeye başlayınca ise hastaneye başvurduklarını söyleyen Sabrina ve ailesi artık Esmay ile kalan zamanın tadını çıkarmaya ve ona yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

5 yaşındaki kızları çocukluk çağı Alzheimer'ına yakalandı! Aile neler yaşadıklarını anlattı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kanoyu devirdi, ölüm yuvarlamasıyla kadını yuttu! Korkunç timsah saldırısı
Mumya cesetlerin sayısı arttı: Ailelere külleri yerine başka madde verildi
ETİKETLER
#Mps Iiia
#Otoimmün Hastalık
#Tiroid Bezi Aşırı Çalışması
#Çocukluk Çağında Alzheimer
#Bilişsel Gerileme
#Beyin Hastalığı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.