53 yıllık gizem çözüldü! İçindeki 5 kişiyle beraber kaybolan uçağa ne olduğu anlaşıldı

12 Haziran 2024 15:29 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 15:52

Burlington Uluslararası Havaalanı'ndan, 27 Ocak 1971'de kalkan uçak, içindeki iki mürettebatı ve 3 çalışanıyla beraber kayıplara karıştı. Karlı ve soğuk bir gece olmasıyla beraber arama-kurtarma çalışmaları zorlukla yürütülebildi. Fakat 53 yıllık aramalar şimdiye kadar hiç başarılı olamadı.

UÇAK GÖLÜN DİBİNDEN ÇIKTI

Şimdiye kadar birçok kez uçaktaki yolcular için arama yapıldı fakat bir ize rastlanmadı. Fakat uzman Garry Kozak, bir görev sırasında, Jet Commander uçağı olduğunu düşündüğü şeyi buldu. Kozak, enkazın yerini tespit etti ve gerçekten emin olana kadar ailelerine bilgi vermedi.

Uçağın enkazı, Champlain Gölü'nün dibinde oksijen tankıyla beraber bulundu. Fakat uçağın tamamına hiçbir zaman ulaşılamadı. Kozak, NBC 5 News'e, 490 mil karelik gölün dibinde başka hiçbir kurumsal jetin bulunmadığı bildirildiğinden, uzun süredir kayıp olan uçağı bulduğundan emin olduğunu söyledi.

Kayıp uçağın yerini tespit eden Kozak, tüm bulgularını onaylanmak üzere Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurulu ve yetkililere sundu.

UÇAĞI ÇIKARMAK İÇİN SABIR VE PARA GEREKİYOR

Soruşturmaya yakın bir uzmanın NBC 5 News'e yaptığı açıklamada, batık uçağa ne olacağı belli değil. Uçağın çıkarılmasının çok zaman, sabır ve para gerektireceğini söyledi.

Uçak kazasında hayatını kaybeden Frank Wilder'ın oğlu Frank Wilder, keşiften dolayı içinin rahatladığını ve artık umudunun kalmadığını dile getirdi:

''Şu anda şok ve inanamamanın karışımını hissediyorum. Bu günün gerçekleşeceğini hiç düşünmemiştim. Buldukları için çok rahatladım.''