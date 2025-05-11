6 haftalık esaret sona erdi: Rümeysa Öztürk Boston’a döndü

Filistin’e verdiği destek nedeniyle ABD’de gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, haftalar süren belirsizliğin ardından özgürlüğüne kavuştu. Serbest kalır kalmaz Boston’a dönen Öztürk, havalimanında diplomatik ve sivil bir karşılama ile karşılandı. Gözaltı süreci boyunca üniversite camiası ve insan hakları savunucuları Öztürk’e sahip çıkmıştı.

Filistin'e verdiği destek nedeniyle yaklaşık 6 haftadır gözaltında tutulan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, kefaletle serbest bırakılmasının ardından eğitimine devam etmek üzere Massachusetts eyaletine geri döndü.

TÜRKİYE'NİN BAŞKONSOLOSU DA KARŞILAYANLAR ARASINDA

Louisiana'da avukatlarıyla geçirdiği gecenin ardından sabah saatlerinde Boston’daki Logan Havalimanı’na inen Öztürk, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) üyesi avukatı Mafsa Khanbabai eşliğinde terminale giriş yaptı. Karşılayanlar arasında Türkiye’nin Boston Başkonsolosu Halime Didem Buner ve Eğitim Ataşesi İbrahim Sığın da yer aldı. Başkonsolos Buner, Öztürk’e Türkiye adına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türk öğrenci, AA muhabirine yaptığı kısa açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, süreci yakından takip eden ve destek veren herkese teşekkür etti.

Öztürk’ü havalimanında karşılayanlar arasında bazı Amerikalı yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Türk vatandaşları da bulunuyordu. Karşılamanın ardından polis eşliğinde kendisi için hazırlanan özel dinlenme alanına geçiş yaptı.