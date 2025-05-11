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 | Banu İriç

6 haftalık esaret sona erdi: Rümeysa Öztürk Boston’a döndü

Filistin’e verdiği destek nedeniyle ABD’de gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, haftalar süren belirsizliğin ardından özgürlüğüne kavuştu. Serbest kalır kalmaz Boston’a dönen Öztürk, havalimanında diplomatik ve sivil bir karşılama ile karşılandı. Gözaltı süreci boyunca üniversite camiası ve insan hakları savunucuları Öztürk’e sahip çıkmıştı.

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6 haftalık esaret sona erdi: Rümeysa Öztürk Boston’a döndü
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.05.2025
saat ikonu 02:29
|
GÜNCELLEME:
11.05.2025
saat ikonu 02:29

Filistin'e verdiği destek nedeniyle yaklaşık 6 haftadır gözaltında tutulan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, kefaletle serbest bırakılmasının ardından eğitimine devam etmek üzere Massachusetts eyaletine geri döndü.

6 haftalık esaret sona erdi: Rümeysa Öztürk Boston’a döndü

TÜRKİYE'NİN BAŞKONSOLOSU DA KARŞILAYANLAR ARASINDA

Louisiana'da avukatlarıyla geçirdiği gecenin ardından sabah saatlerinde Boston’daki Logan Havalimanı’na inen Öztürk, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) üyesi avukatı Mafsa Khanbabai eşliğinde terminale giriş yaptı. Karşılayanlar arasında Türkiye’nin Boston Başkonsolosu Halime Didem Buner ve Eğitim Ataşesi İbrahim Sığın da yer aldı. Başkonsolos Buner, Öztürk’e Türkiye adına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türk öğrenci, AA muhabirine yaptığı kısa açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, süreci yakından takip eden ve destek veren herkese teşekkür etti.

6 haftalık esaret sona erdi: Rümeysa Öztürk Boston’a döndü

Öztürk’ü havalimanında karşılayanlar arasında bazı Amerikalı yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Türk vatandaşları da bulunuyordu. Karşılamanın ardından polis eşliğinde kendisi için hazırlanan özel dinlenme alanına geçiş yaptı.

Sıkça Sorulan Sorular

RÜMEYSA ÖZTÜRK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
25 Mart akşamı, Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi’nde doktora eğitimi alan Öztürk, iftara gitmek üzereyken yüzleri maskeli altı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı. Olay, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk’ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini duyurmuş ve kendisinin sınır dışı edileceğini açıklamıştı. Rubio, açıklamasında İsrail karşıtı eylemlere katıldığı öne sürülen 300’den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini söylemişti. Ancak ABD’li federal yargıç Denise Casper, sınır dışı sürecinin durdurulmasına karar verdi. Bu süreçte Tufts Üniversitesi de öğrencisine destek vererek, Rümeysa Öztürk’ün serbest bırakılmasını talep etti. Rektör Sunil Kumar, mahkemeye verdiği ifadede, gözaltı kararının üniversitenin uluslararası topluluğunu olumsuz etkilediğini ve okul güvenliği konusunda endişeler doğurduğunu ifade etti. Son olarak ABD Vermont Federal Bölge Yargıcı William Sessions, Öztürk’ün kefaletle serbest bırakılmasına hükmetti. Böylece Türk öğrenci, gözaltı sürecinin ardından Boston’a dönerek eğitimine devam etme şansı buldu.
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