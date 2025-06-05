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 | Ömer Faruk Dogan

600 metrelik dev gemi cayır cayır yandı! Binlerce elektrikli araç telef oldu

Pasifik Okyanusu'nda 600 metrelik dev otomobil gemisi Morning Midas, taşıdığı 3 binden fazla araçla birlikte alevlere teslim oldu. Elektrikli ve araçların yer aldığı bölümde çıktığı belirtilen yangın, deniz taşımacılığı sektöründe güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdı.

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600 metrelik dev gemi cayır cayır yandı! Binlerce elektrikli araç telef oldu
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
05.06.2025
saat ikonu 16:29
|
GÜNCELLEME:
05.06.2025
saat ikonu 16:30

ABD Sahil Güvenliği, Alaska'nın Adak kentinin yaklaşık 480 kilometre güneyinde, bir İngiliz şirketi tarafından işletilen 600 metrelik Liberya bandıralı otomobil gemisinin yandığını açıkladı.

Carscoops'un haberine göre, 70 elektrikli ve 681 hibrit araç taşıyan Morning Midas adlı gemide toplam 3 bin 48 araç bulunuyordu. Yangının çıkış nedeni ise henüz netleşmiş değil.

26 Mayıs'ta Çin'den Meksika'ya gitmek üzere yola çıkan gemi, Pasifik'in ortasında 3 Haziran gecesi alevlere teslim oldu. Yangın, gemi mürettebatı tarafından fark edildikten kısa süre sonra acil durum ilan edilerek tahliye başlatıldı. Cosco Hellas adlı başka bir yük gemisinin de aralarında bulunduğu üç farklı gemi yardım çağrısına yanıt verdi ve 22 mürettebat güvenli şekilde kurtarıldı.

Arama kurtarma çalışmaları başarıyla sonuçlanırken, şu anda geminin akıbeti ve içindeki araçların durumu belirsizliğini koruyor.

600 metrelik dev gemi cayır cayır yandı! Binlerce elektrikli araç telef oldu

YANGIN ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN YÜKLÜ OLDUĞU YERDE ÇIKTI

Gemi yöneticisi Zodiac Maritime, yangının elektrikli araçların yüklü olduğu bölümde başladığını doğrularken, bu durum deniz taşımacılığı sektöründe artan bir endişeye işaret ediyor.

Özellikle lityum-iyon bataryaların yüksek sıcaklıklarda alev alma riski, elektrikli araçların gemiyle taşınmasında yeni güvenlik protokollerine duyulan ihtiyacı yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar, gemilerde yangın güvenliği konusunda daha katı önlemler alınması gerektiğini belirtiyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Morning Midas gemisinde kaç adet elektrikli ve hibrit araç vardı?
Gemide 70 elektrikli ve 681 hibrit araç olmak üzere toplam 751 elektrikli bazlı araç bulunuyordu.
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