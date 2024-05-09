72 yaşındaki eşini öldürdü kan donduran itirafıyla şoke etti

09 May 2024 09:49 - Güncelleme : 09 May 2024 10:07

ABD'nin Kansas şehrindeki bir hastanede diyaliz tedavisi gören eşini, boğarak öldüren Ronnie Wiggs'in itirafları kan dondurdu. Hastane görevlileri, Ellen'ın boynunda kızarıklık ve morluklar gördüklerini söyledi. Yaşlı kadının acil bakıma alındığı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı aktarıldı.

Hastane çalışanlarından bazıları, Ronnie'nin binadan çıkarken, ''ben yaptım, evet, onu öldürdüm, boğarak öldürdüm'' dediğini duyduklarını söylediler.

Ronnie, ifadesinde de suçunu kabul etti. Eşinin böbrek yetmezliği nedeniyle hasta olduğunu söyleyen Ronnie, eşine daha fazşa bakım veremediğini, hastane masraflarını da karşılayamadığını bu yüzden eşini öldürdüğünü itiraf etti.

İKİ KEZ DAHA ÖLDÜRMEYE ÇALIŞMIŞ

Ronnie'nin itirafları arasında daha önce de iki kez öldürmeye çalıştığı yer aldı. Polise verdiği ifadede, eşinin bir dönem rehabilitasyon merkezinde tedavi gördüğünü ve burada uyurken onu öldürmeye çalıştığını anlattı. Ancak Ronnie, eşinin uyanarak kendisini durdurduğunu ifade etti.

Bunun ardından başka bir hastaneye sevk edilen Ellen'ı tekrar öldürmeye çalıştığını belirten Ronnie, bunda da başarısız olduğunu söyledi.

Amerikan gazetesi New York Times'ın aktardığına göre Ronnie, 250 bin dolarlık kefaletle tutuklu bulunuyor. Olayla ilgili ikinci duruşma perşembe günü düzenlenecek.