75 yıllık korkunç gözüken bebek koleksiyonu! Dudak uçuklatan fiyata satıldı

02 May 2024 15:24 - Güncelleme : 02 May 2024 15:50

Üretken koleksiyoncular Austin Smith ve vefat eden ortağı Margaret Harkins, Bath, Somerset yakınlarındaki mülklerini, 18. ve 19. yüzyıllara kadar uzanan bir dizi de dahil olmak üzere çeşitli zaman dilimlerinden 1.000'den fazla bebekle doldurdu.

"25 yıldır görülen en büyük ve en değerli" koleksiyon olarak nitelendirilen koleksiyonun ilk parçası, West Country'deki bir ev eşyası satışından alınan kırık bir oyuncak bebekti.

Setin ilk parçası Şubat ayında Newbury, Berkshire'da Special Auction Services (SAS) tarafından 12 milyon 763 bin TL'ye satıldı. İkincisi kısa süre önce 12 milyon 844 bin TL'ye satılarak toplam satış fiyatı 25 milyon 607 bin TL'ye ulaştı.

Bir Alman bisque omuz başlı moda bebeği 607 bin TL'ye satılarak en pahalı ürünler arasında yer alırken, 1880'lerden kalma nadir bir Jean Roullet 'Le Berger Watteau' kuzulu çoban kızı açık artırmada 557 bin TL'ye alıcı buldu.

MÜZAYEDECİLER ŞOK OLDU

Bu arada, gözleri boyalı bir Fransız sabit omuz başı 516 bin TL'ye alıcı bulurken, bir dizi Punch ve Judy oyuncak bebek de 101 bin TL ile tahmin edilen fiyatın 60 katına satılarak müzayedecileri şoke etti.

Special Auction Services bebek ve oyuncak ayı uzmanı Daniel Agnew şunları söyledi:

"Bu, Bay Smith ve Margaret Harkin'in Antika Bebek Koleksiyonu'nun heyecan verici bir başka müzayedesiydi ve birçok şaşırtıcı fiyatla büyük bir başarı elde etti."

"Koleksiyon şu ana kadar yarım milyon poundu aştı, bu kesinlikle şimdiye kadar el attığım en büyük ve en önemli oyuncak bebek koleksiyonu ve Haziran ve Aralık aylarındaki diğer müzayedelerimizde daha fazla ürün olacak."

"Hayal edebileceğiniz en iyi antika bebeklerle dolu ilk oda beni şaşkına çevirdi, ardından duvara monte edilmiş küçük bebek dolaplarıyla dolu bir koridor, ardından bebek evlerinden oluşan başka bir oda, otomatlardan oluşan bir oda ve ardından bebeklerden oluşan iki oda daha gösterildi" dedi.