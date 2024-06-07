75'lik gülleci başkan gençlere taş çıkarıyor! Madalyayı kaptı

07 Haziran 2024 09:46 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 09:54

Fiji'nin başkenti Suva'da 75 yaşında Başbakan Sitiveni Rabuka çarşamba günü düzenlenen müsabakada 65 yaş üstü kategorisinde yarıştı. İktidardaki Halkın Birliği partisinin lideri, 7,09 metreyle Avustralyalı rakiplerinin gerisinde kalarak müsabakayı dereceyle kapattı.

'İLHAM VERMEYİ UMUYORUM'

Rabuka, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "75 yaşında olsam da genç nesle formda kalma ve sağlıklı yaşama alışkanlığı kazanmaları için ilham vermeyi umuyorum" ifadelerini kullandı.

Sözlerine "Bu benim için gerçekten de moral verici oldu" ifadelerini ekledi.

GENÇLERE ÖRNEK OLUYOR

Şampiyonada pazartesi günü disk atma branşında da yarışan Rabuka, müsabakayı 4. tamamlayarak madalya kazanma hakkını kaybetmişti.

Fiji lideri, 24 Ocak-2 Şubat'ta Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde düzenlenen 1974 Britanya Milletler Topluluğu Oyunları'nda da ülkesini temsil etmişti.