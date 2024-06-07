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75'lik gülleci başkan gençlere taş çıkarıyor! Madalyayı kaptı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Habertürk
07 Haziran 2024 09:46 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 09:54
75&#039;lik gülleci başkan gençlere taş çıkarıyor! Madalyayı kaptı

Fiji'nin 75 yaşındaki başbakanı Sitiveni Rabuka, Okyanusya Atletizm Şampiyonası'nda gülle atma dalında bronz madalyanın sahibi oldu. Rabuka, yaptığı paylaşımda, "75 yaşında olsam da genç nesle formda kalma ve sağlıklı yaşama alışkanlığı kazanmaları için ilham vermeyi umuyorum" ifadelerini kullandı. 

Fiji'nin başkenti Suva'da 75 yaşında Başbakan Sitiveni Rabuka çarşamba günü düzenlenen müsabakada  65 yaş üstü kategorisinde yarıştı. İktidardaki Halkın Birliği partisinin lideri, 7,09 metreyle Avustralyalı rakiplerinin gerisinde kalarak müsabakayı dereceyle kapattı.

75'lik gülleci başkan gençlere taş çıkarıyor! Madalyayı kaptı - 1. Resim

'İLHAM VERMEYİ UMUYORUM'

Rabuka, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "75 yaşında olsam da genç nesle formda kalma ve sağlıklı yaşama alışkanlığı kazanmaları için ilham vermeyi umuyorum" ifadelerini kullandı. 

Sözlerine "Bu benim için gerçekten de moral verici oldu" ifadelerini ekledi.

75'lik gülleci başkan gençlere taş çıkarıyor! Madalyayı kaptı - 2. Resim

GENÇLERE ÖRNEK OLUYOR

Şampiyonada pazartesi günü disk atma branşında da yarışan Rabuka, müsabakayı 4. tamamlayarak madalya kazanma hakkını kaybetmişti.

Fiji lideri, 24 Ocak-2 Şubat'ta Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde düzenlenen 1974 Britanya Milletler Topluluğu Oyunları'nda da ülkesini temsil etmişti.

Kaynak: Habertürk
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