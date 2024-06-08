9 Mayıs'tan bu yana yıldırım düşmesi sonucu 74 kişi hayatını kaybetti!

08 Haziran 2024 12:00 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 12:07

Bangladeş'in Naogaon kenti ile Chapainawabganj bölgesinde yıldırım isabet etmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

9 MAYIS'TAN BU YANA YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU 74 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, yıldırım düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre Naogaon kentinde 3, Chapainawabganj bölgesinde ise 3 kişi yaşamını yitirdi.

Polis yetkilileri, hayatını kaybedenlerin açık alanda bulunduklarını aktardı.

Ülkede nisan ayından 9 Mayıs'a kadar 35'i çiftçi 74 kişi, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.