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9 Mayıs'tan bu yana yıldırım düşmesi sonucu 74 kişi hayatını kaybetti!

Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: Anadolu Ajansı
08 Haziran 2024 12:00 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 12:07
9 Mayıs&#039;tan bu yana yıldırım düşmesi sonucu 74 kişi hayatını kaybetti!

Bangledeş'te yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

 Bangladeş'in Naogaon kenti ile Chapainawabganj bölgesinde yıldırım isabet etmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

9 MAYIS'TAN BU YANA YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU 74 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ! 

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, yıldırım düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre Naogaon kentinde 3, Chapainawabganj bölgesinde ise 3 kişi yaşamını yitirdi.

9 Mayıs'tan bu yana yıldırım düşmesi sonucu 74 kişi hayatını kaybetti! - 1. Resim

Polis yetkilileri, hayatını kaybedenlerin açık alanda bulunduklarını aktardı.

Ülkede nisan ayından 9 Mayıs'a kadar 35'i çiftçi 74 kişi, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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