9 Mayıs'tan bu yana yıldırım düşmesi sonucu 74 kişi hayatını kaybetti!
Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: Anadolu Ajansı
08 Haziran 2024 12:00 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 12:07
Bangledeş'te yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor.
Bangladeş'in Naogaon kenti ile Chapainawabganj bölgesinde yıldırım isabet etmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.
9 MAYIS'TAN BU YANA YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU 74 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!
Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, yıldırım düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre Naogaon kentinde 3, Chapainawabganj bölgesinde ise 3 kişi yaşamını yitirdi.
Polis yetkilileri, hayatını kaybedenlerin açık alanda bulunduklarını aktardı.
Ülkede nisan ayından 9 Mayıs'a kadar 35'i çiftçi 74 kişi, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı