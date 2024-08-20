99 yaşındaki Nazi'nin mahkumiyeti onandı! Toplama kampı sekreteriydi

20 Ağustos 2024 12:21 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 12:27

Almanya'da mahkeme, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin Stutthof toplama kampı komutanının sekreteri olarak görev yapan ve 10 binden fazla cinayete iştirak etmekten suçlu bulunan 99 yaşındaki Irmgard Furchner isimli kadının temyiz başvurusunu onadı.

CİNAYETE İŞTİRAK VE TEŞEBBÜS SUÇLAMASI

Furchner , Federal Adalet Divanı tarafından Aralık 2022'de Almanya'nın kuzeyindeki Itzehoe'de bir eyalet mahkemesi tarafından iki yıl ertelenmiş hapis cezasına çarptırılmıştı.

Furchner, şu anda Polonya sınırları içinde bulunan Gdansk kentinne balı Danzig kasabasındaki kampın işleyişine yardımcı olmakla itham ediliyordu. Dava sonucu 10 bin 505 cinayete iştirakten ve beş davada ise cinayete teşebbüse iştirakten suçlu bulunan Furchner davayı temyize götürdü.

"BİLGİSİ YOKTU" SAVUNMASI İKA EDEMEDİ

Furchner'ın avukatlarının geçen ay Leipzig'deki bir federal mahkemede açtıkları temyiz davasında müvekkillerinin kamptaki Nazi komutanları ve diğer üst düzey yetkililer tarafından işlenen suçlardan haberdar olmadığını iddia etti.

Buna karşın mahkeme yargıçları, itirazı reddetti. Yargıçlar karar metninde, "1 Haziran 1943'ten 1 Nisan 1945'e kadar Stutthof toplama kampı komutanının ofisinde sekreter olarak çalışan Furchner'in 10 bin 505 mahkumun Auschwitz kampına nakledilip gaz verilerek acımasızca öldürüldüğünü bildiğine ve kasıtlı olarak bu eylemleri desteklediğine" ikna olduklarını belirtti.

İşlediği iddia edilen suçlar sırasında 18 ve 19 yaşlarında olduğu tespit edilen Furchner, ilk olarak çocuk mahkemesinde yargılanmıştı. Ancak mahkeme o dönemde "akıl sağlığının yerinde olduğunu" şüpheye yer bırakmayacak şekilde tespit edememişti.