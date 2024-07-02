02 Temmuz 2024 15:28 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 15:27

AB genetiği değiştirilmiş mısırın kullanılmasına izin verdi

Komisyon bugün gıda ve hayvan yemi olarak kullanılmak üzere genetiği değiştirilmiş bir mısır bitkisine onay verdi.

Bu mısırlar, insan ve hayvan sağlığının ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlayan kapsamlı ve sıkı bir değerlendirme prosedüründen geçti.

Açıklamada, mısır türlerine verilen izinlerin 10 yıl süreyle geçerli olacağı ifade edildi.

GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ MISIRA ONAY ÇIKTI

Genetiği değiştirilmiş mısırdan üretilen her türlü ürünün ise AB'nin katı etiketleme ve takip kurallarına tabi tutulacağı bildirildi.

Komisyonun yetkilendirme kararları, bu genetiği değiştirilmiş mısırların yalnızca gıda ve hayvan yemi olarak kullanılmak üzere ithal edilmesine izin veriyor.

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) , bu genetiği değiştirilmiş mısırların geleneksel muadilleri kadar güvenli olduğu sonucuna varan olumlu bir bilimsel değerlendirme yayınladı.

MEKSİKA GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ABD MISIRI YASAĞINI KALDIRACAK

Öte yandan Meksika'nın göreve gelecek başkanı, hükümetin ABD'den genetiği değiştirilmiş (GDO'lu) sarı mısır ithalatını yasaklama planını sona erdireceğini açıkladı.

Reuters'ın haberine göre, Meksika'nın seçilmiş Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un Tarım Bakanı olarak atanan Julio Berdegue, hükümetin bunun yerine, ülke genelinde tortilla gibi gıdalarda kullanılan beyaz mısırda kendi kendine yeterliliği sağlamaya odaklanacağını söyledi.