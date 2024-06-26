AB ile Ukrayna arasında yeni güvenlik anlaşması: İmza için bekleyiş sürüyor

26 Haziran 2024 22:39 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 22:45

Rus ve ABD savunma bakanlarından Ukrayna görüşmesi: Gerilim daha da tırmanabilir!

Rus ve ABD savunma bakanlarından Ukrayna görüşmesi: Gerilim daha da tırmanabilir!

Rusya'nın saldırılarına direnmeye devam eden Ukrayna, ABD başta olmak üzere AB ülkelerinden yardım almayı sürdürüyor. Ekonomik ve silah yardımı alan Ukrayna ile AB arasında yeni bir anlaşma gündeme geldi.

DOKUZ ALANDA YARDIM TAAHHÜDÜ

AB ve Ukrayna arasında, AB Liderler Zirvesi’nde güvenlik anlaşması imzalanması bekleniyor. Uluslararası basında yer alan haberlere göre, imzalanması beklenen anlaşmanın taslağında, Avrupa Birliği’nin Kiev yönetimine aralarında silah sevkiyatı, askeri eğitim, savunma sanayinde işbirliği, nükleer ve siber güvenlik ile mayın temizlemenin de yer aldığı dokuz alandaki yardım taahhüdü yer alıyor.

Anlaşma taslağı, gelecekte yaşanacak saldırılarda AB ve Ukrayna'dan yetkililerin Kiev'in ihtiyaçları konusunda 24 saat içerisinde istişareler gerçekleştirmesi ve taahhütler çerçevesinde atılması gereken adımları “hızlı bir şekilde belirlemelerinin” planlanmasını içeriyor.

Anlaşma taslağında, Avrupa Birliği’nin Ukrayna’ya yönelik taahhütlerinin Ukrayna “AB yolunda ilerlemeye devam ettiği sürece” yürürlükte kalacağı ve en geç 10 yıl içerisinde gözden geçirileceği yer alıyor.

5 MİLYAR EURO ASKERİ YARDIM

Ukrayna’ya gelecekte yapılacak askeri yardımların nitelik ve niceliğine ilişkin detaya yer verilmeyen anlaşma taslağında, AB ülkelerinin bu yıl Ukrayna’ya 5 milyar euro değerinde askeri yardım sağlama konusunda anlaştığı hatırlatılıyor.

Anlaşma, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sonunun görünmediği ve Ukrayna’nın AB ve NATO’ya katılma ihtimalinin kısa vadede mümkün olmadığının görüldüğü bir ortamda, Kiev’e uzun vadeli destek verileceğine dair güvence sunulması çabalarının bir parçası olarak görülüyor.

Anlaşmanın, Belçika’nın başkenti Brüksel’de 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek AB Liderler Zirvesi’ne katılması beklenen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından imzalanması bekleniyor. Ukrayna daha önce aralarında ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya’nın da yer aldığı 17 ülke ile ikili güvenlik anlaşmaları imzalamıştı. Avrupa Birliği’nin Ukrayna ile imzalayacağı güvenlik anlaşması, Macaristan’ın vetosunun aşılması için yasal bir yol bulunabilmesinin ardından mümkün oldu.