AB ülkeleri ticaret savaşına hazırlanıyor! ABD'nin vergi tarifelerine karşı misilleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergilerine misilleme için Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin ticaret bakanları Lüksemburg'da bir araya geldi. ABD'nin uygulama kararı aldığı tarifelere verilecek cevap masaya yatırılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın piyasaları alt üst eden yeni gümrük vergileri kararı nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ihracatında yaklaşık 80 milyar avroluk ek vergi öngörülüyor. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ticaret bakanları, Lüksemburg'da bir araya geldi. AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, AB üyesi 27 ülkenin ticaretten sorumlu bakanının Lüksemburg'da gerçekleştirdiği toplantı girişinde açıklamalarda bulundu.

Toplantıya katılımın çok yüksek seviyede olduğuna dikkati çeken Sefcovic, "Avrupa'yı küresel ticaret sisteminin paradigma değişimi olarak tanımlayabileceğimiz durum karşısında nasıl konumlandıracağımızı tartışacağız." dedi.

ABD'YE MİSİLLEME HAZIRLIĞI

Sefcovic, bakanlara ABD ile devam eden temaslar hakkında bilgilendirmede bulunacağını söyledi. "Toplantımızda, ABD ile ilişkimizde bir sonraki adımımızı nasıl hazırlayacağımıza odaklanacağız." diyen Sefcovic, AB ticaret sistemini olası ticaret sapmalarını önlemek için nasıl hazırlayacaklarını da ele alacaklarını vurguladı.

Sefcovic, zor durumdaki Avrupa şirketlerinin ne şekilde desteklenebileceği ve dünyanın geri kalanıyla serbest ticaret müzakerelerini hızlandırma gibi konuları da görüşeceklerini belirtti.

Ticaretin yüzde 87'sinin hala kurallara dayalı bir sistem üzerinde çalıştığına işaret eden Sefcovic, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) mekanizmalarına uygun davranmanın önemli olduğunu ifade etti.

ABD'NİN YENİ GÜMRÜK VERGİLERİ TARİFELERİ

ABD yeni tarifleri kapsamında, AB'den otomobil, çelik ve alüminyuma yüzde 25, karşılık tariflerle de diğer bütün mallara yüzde 20 ithalat vergisi uygulamaya karar verdi. AB'nin ilk tahminlerine göre, yaklaşık 380 milyar avroluk AB ihracatı ABD'nin ek tariflerine tabi olacak.

Bunun 290 milyar avroluk kısmı karşılıklı tarifelerden, 26 milyar avroluk kısmı çelik ve alüminyumdan, 67 milyar avroluk bölümü de otomobillerden kaynaklanması bekleniyor.