29 Nisan 2024 15:32 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 16:07
AB Yüksek Temsilcisi Borell duyurdu: "AB üyeleri Filistin Devleti'ni tanıyacak"
AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, mayıs ayının sonunda AB üyelerinin Filistin Devleti'ni tanıyacağını açıkladı.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com.tr
Avrupa Birliği'nin Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Riyad'daki Dünya Ekonomik Forumu özel toplantısında konuştu.
Borrell, mayıs sonunda birçok Avrupa Birliği üyesinin Filistin devletini tanıyacağını açıkladı.
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Kaynak: Tgrthaber.com.tr