ABD, 2 bilgisayar korsanının başına büyük ödül koydu: Yardım edene 2'şer milyon dolar para verilecek

ABD, iki Çinli bilgisayar korsanının başına büyük ödül koydu. Yin KeCheng ve Zhou Shuai adlı iki bilgisayar korsanının kötü niyetli siber faaliyetler gerçekleştirdiğini öne süren ABD, her ikisinin de bir ülkede tutuklanması ya da mahkum edilmesine yardımcı olanlara 2 milyon dolara kadar para verecek.

ABD hükümeti, iki Çinli bilgisayar korsanının yakalanması için harekete geçti. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Yin KeCheng ve Zhou Shuai adlı Çinli bilgisayar korsanlarının herhangi bir ülkede tutuklanması ya da mahkum edilmesine yardımcı olacak bilgiler sağlayan kişilere Ulusötesi Organize Suçlar Ödül Programı (TOCRP) kapsamında ikişer milyon dolara varan ödül verileceği bildirildi.

''ÇİN'İN KÖTÜ NİYETLİ SİBER FAALİYETLERİ''

Yin ve Zhou’nun Çin’de ikamet ettiği belirtilen açıklamada, "Söz konusu şahısların özel güvenlik araştırmacıları tarafından Tehdit Grubu 3390, Bronze Union, Emissary Panda, Lucky Mouse, Iron Tiger, UTA0178, UNC 5221 ve Silk Typhoon olarak da bilinen gelişmiş yerleşik tehdit grubu "APT27" ile ilişkili oldukları tespit edilmiştir. Yin ve Zhou, uzun süredir Çin'in kötü niyetli siber faaliyetlerini sürdürmek için kullandığı sistemin parçasıdır. Sayısız Çinli kuruluşa kendilerini bilgisayar korsanı olarak kiralayarak maddi olarak zenginleşmişlerdir" ifadeleri kullanıldı.

BİRÇOK SUÇLAMA VAR

2014 yılında APT27'ye yönelik başlatılan FBI soruşturması kapsamında 2 iddianame hazırlandığı hatırlatılan açıklamada, "Yin, 2013 ila 2015 yılları arasında gerçekleşen siber suç faaliyetlerinden suçlanırken, Yin ve Zhou 2018 ile 2020 yılları arasında gerçekleşen siber saldırı faaliyetiyle ilgili iddialar kapsamında birlikte suçlanıyorlar" denildi. Yin ve Zhou'nun elektronik dolandırıcılık, kara para aklama, kimlik hırsızlığı ve Bilgisayar Dolandırıcılığı ve Kötüye Kullanımı Yasası’nı ihlal ile suçlandığı kaydedilen açıklamada, ödül programının Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC) Zhou ve şirketi Shanghai Heiying Information Technology'ye karşı uyguladığı yaptırımları tamamlayıcı nitelikte olduğu belirtildi.