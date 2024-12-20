ABD alarmda! Hükümet kapanmanın eşiğinde: Ciddi aksaklıklara neden olabilir

20 Aralık 2024 11:23 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 11:40

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), günlük basın toplantısı sırasında açıklamalarda bulundu. Hükümetin kapanmasının "önlenebilir" olduğunu dile getirerek, Kongrenin cuma gece yarısına kadar geçici bütçe üzerinde anlaşıp "hükümetin kapanmasını" önlememesi halinde Pentagon'un ciddi aksaklıklarla karşı karşıya kalacağını savundu.

ABD​ Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, günlük basın toplantısında, hükümetin kapanmasının "önlenebilir" bir durum olduğunu ifade ederek, bundan kaçınılması gerektiğini belirtti.

Federal hükümetin kapanması durumunda ülkede hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyet ve hizmetlere ara verilmek zorunda kalınacağına işaret eden Ryder, bu durumun Savunma Bakanlığı açısından ciddi aksaklıklara zemin hazırlayacağını dile getirdi.

Kongreye 2025 mali ödenekleri konusunda iki partili anlaşmaya varılması çağrısında bulunan Ryder, Bakanlığın olası kapanmaya karşı da hazırlıklarını yaptığını, üst düzey liderlerin acil durum planlarını güncellediğini duyurdu.

Hükümete mart ayına kadar finansman sağlanmasını ve borçlanma tavanının 2 yıl boyunca askıya alınmasını öngören bütçe tasarısı, ABD Temsilciler Meclisinde dün akşam saatlerinde yapılan oylamada 174 "evet" oyuna karşılık 235 üyenin "hayır" oyuyla reddedilmişti.

TRUMP, HÜKÜMETİN KAPANMA İHTİMALİNİ ARTIRDI

ABD Kongresi, 1 Ekim 2024'te başlayan 2025 mali yılında hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasını önlemeye yönelik ilk geçici bütçe tasarısını eylül ayında onaylamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yürürlüğe giren geçici bütçe ile 20 Aralık'a kadar hükümete finansman sağlanması öngörülmüştü.

Söz konusu tarihe sayılı günler kala Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, salı gecesi, hükümete 14 Mart'a kadar finansman sağlanmasını öngören yeni bir bütçe tasarısı üzerinde anlaşmıştı.

Ancak Donald Trump'ın muhalefeti, tasarının, önemli bir etkiye sahip olduğu Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisinden geçmesini tehlikeye atarak hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanma riskini artırdı.