ABD Ankara Büyükelçisi Flake'ten dikkat çeken F-16 yorumu: Türkiye-NATO işbirliğini vurguladı

14 May 2024 11:58 - Güncelleme : 14 May 2024 12:17

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından her sene düzenlenen Trade Winds Europe/Eurasia forumu 16 yılın ardından İstanbul'da gerçekliyor. Çeşitli sektörlerden 300'den fazla yerli ve yabancı temsilcinin katıldığı forumda ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türkiye ve ABD ilişkilerinden bahseden Büyükelçi Flake, güvenlik konusunun en önemli madde olduğunu dile getirdi. Flake, Amerikan ve Türk kuvvetlerinin Kore’de birlikte savaştıklarını, hatta Kore Savaşı'nın 9 ayında Birleşmiş Milletler (BM) güçlerine komuta eden General Douglas MacArthur’un, Türk askerlerinin yanında savaşmanın Amerikan askerlerine büyük cesaret verdiğini söylediğini aktardı.

ABD'NİN ARDINDAN EN BÜYÜK ORDUYA TÜRKİYE SAHİP

Türkiye'nin NATO üyeliğinin 72. yılı olduğunu belirten Flake, Türkiye'nin NATO bünyesinde ABD'nin ardından en büyük orduya ve en büyük hava kuvvetlerine sahip ülke olduğunu hatırlattı.

''F-16 ONAYI TÜRKİYE-NATO İŞBİRLİĞİNİ GÖSTERİYOR''

Büyükelçi Flake, ABD Kongresi'nin Türkiye'ye 23 milyar dolarlık F-16 satışına onay vermesinin Türkiye-NATO ilişkilerinde birlikte çalışabilirliği gösterdiğini vurguladı. Flake, ABD savunma sanayisi şirketleriyle Türk savunma sanayisi şirketlerinin anlaşmalar imzaladığını, yakın bir zamanda ABD envanterinde bulunan tüm top mermilerinin yaklaşık üçte birinin Türk menşeli olacağını belirtti.

Flake, bu yıl Türkiye’yi 1,5 milyon ABD vatandaşının ziyaret edeceğini, gelecek yıl hedefinin ise 2 milyon olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

“Eğer Doğu ile Batı’nın buluştuğu bir yer istiyorsanız, olmak istediğiniz yer burasıdır. Binlerce millik muhteşem kıyı şeridinde yüzmek istiyorsanız, olmak istediğiniz yer Türk sularıdır. Kurulduğu ülkeden daha eski bir restoranda yemek yemek istiyorsanız, olmak istediğiniz yer burasıdır.`

“TİCARET 40 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI”

İki ülke arasındaki ticari bağların giderek sıkılaştığını vurgulayan Flake, “Mal ve hizmet ticareti 40 milyar dolara yaklaştı. ABD'nin Türkiye'deki yatırımları 15 milyar doları buluyor. ABD’de önemli Türk yatırımları var ve giderek artıyor. Orta Asya ve Güney Amerika gibi bölgelerdeki ülkelerde de ABD-Türkiye ortaklıkları için önemli fırsatlar var. Kısacası, çok şey oluyor.” ifadelerini kullandı.