SON DAKİKA!
ABD asker yığıyor! 3 bin 500 deniz piyadesi Orta Doğu'ya ulaştı

İsrail ile birlikte İran'a yönelik saldırılarını sürdüren ABD, kara harekatı iddialarının konuşulduğu günlerde dikkat çeken bir hamle yaptı. 3 bin 500 ABD askerinin bulunduğu 'USS Tripoli' hücum botu Orta Doğu'ya ulaştı.

, 3 bin 500 ABD askerinin olduğu "USS Tripoli" hücum gemisinin 'daki ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının () görev alanına ulaştığını duyurdu.

ABD, Orta Doğu'daki CENTCOM görev alanına, 3.500 asker taşıyan ve nakliye ile taarruz savaş uçaklarına ev sahipliği yapan USS Tripoli hücum gemisini konuşlandırdı.
USS Tripoli hücum gemisi, 3.500 ABD askerini taşıyor ve Orta Doğu'daki ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) görev alanına ulaştı.
Gemi, 27 Mart'ta CENTCOM yetki alanına giriş yaptı.
USS Tripoli, 3.500 denizci ve deniz piyadesi ile nakliye ve taarruz savaş uçaklarına ev sahipliği yapıyor.
ABD, bölgeye halihazırda 7.000 asker yönlendirmiş durumda bulunuyor.
İran ve ABD arasında müzakereler sürerken, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlatıldı ve İran da ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn gibi ülkelere karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
CENTCOM'dan yapılan açıklamada, geminin 27 Mart'ta Komutanlığın yetki alanına ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, hücum gemisinin 3 bin 500 denizci ve deniz piyadesinin yanı sıra nakliye ve taarruz savaş uçaklarına ev sahipliği yaptığı belirtildi.

Amerikan basınına göre, ABD, bölgeye halihazırda 5 bini deniz piyadesi, 2 bini hava indirme birliği olmak üzere 7 bin askerini yönlendirmiş durumda bulunuyor.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
