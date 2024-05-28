ABD askeri 8 aylık kızını döve döve öldürdü, anne adalete isyan etti

28 May 2024 09:23 - Güncelleme : 28 May 2024 09:31

ABD'nin Kuzey Carolina'daki Fort Liberty'de 82. Hava İndirme Tümeni'nde görevli olan Çavuş Gabriel Ceville, 8 aylık kızı Misty', ağlamayı kesmediği için döverek öldürdü. Bebeğin kafasında ölümcül yaralanmalar tespit edildi.

Kuzey Carolina Adli Tıp Kurumu, çocuğun cinayete kurban gittiğini bildirdi. ABD'li asker Ceville'in 'kasıtsız cinayet' ve 'aile içi şiddet' suçlarından yargılanması bekleniyor.

ANNE: ADALET İSTİYORUM

Ceville'den boşandığını belirten anne ise ortak velayete sahip olduklarını açıkladı. Bebeğin annesi, halen adaletin sağlanmadığını belirterek isyan etti:

"Ortak velayet alarak boşandık. Bir canavar olmasını beklemiyordum. Bu bir adım ama adaletten çok uzak. Tutuklandı ancak henüz tam anlamıyla yargılanmadı. Bebeğim için doğru düzgün yas tutamıyorum çünkü adalet yerini henüz bulmadı.''

''8 aylık masum bir bebeğe bu kadar şiddet uygulanması inanılmaz. O canavar ömür boyu hapse atılana kadar durmayacağım. Kızımı bir araba kazasına benzeyen ciddi kafa ve göz yaralanmaları içinde buldum. Kanlar içindeydi.''