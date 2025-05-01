ABD askeri gemisi Yunanistan'da! Gelecekte birçok alanda etkin olabilir

ABD’nin Selanik Başkonsolosu Jerry Ismail, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Ismail, yaptığı açıklamada, “Kavala Limanı, ilk kez bir ABD askeri gemisi 'M/V Endurance'a ev sahipliği yapıyor." ifadesine yer verdi.

Ismail, bu gelişmenin, Kavala Limanı’nın bölgesel savunma, ticaret, enerji ve lojistik gibi birçok alanda etkin bir şekilde kullanılabileceğinin kanıtı olduğunu belirtti.

İKİLİ İLİŞKİLERE VURGU YAPTI

ABD-Yunanistan ilişkilerinin çok güçlü olduğunu vurgulayan Ismail, "Güvenlik, ortak bir taahhüttür ve her NATO müttefiki barış ve istikrarın sağlanmasında kritik bir rol oynar. Güçlü ittifaklar, güvenlik ve istikrarı garanti altına alır. Barışı ve refahı korur.” değerlendirmesinde bulundu.