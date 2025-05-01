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 | Berkay Alptekin

ABD askeri gemisi Yunanistan'da! Gelecekte birçok alanda etkin olabilir

ABD’ye ait askeri yük gemisi "M/V Endurance"ın, Yunanistan’ın Kavala kentinde bulunan Filippos B Limanı’na demir attı. ABD'nni Selanik Başkonsolosu Jerry ısmail olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

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ABD askeri gemisi Yunanistan'da! Gelecekte birçok alanda etkin olabilir
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.05.2025
saat ikonu 10:41
|
GÜNCELLEME:
01.05.2025
saat ikonu 10:41

ABD’nin Selanik Başkonsolosu Jerry Ismail, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Ismail, yaptığı açıklamada, “Kavala Limanı, ilk kez bir ABD askeri gemisi 'M/V Endurance'a ev sahipliği yapıyor." ifadesine yer verdi.

Ismail, bu gelişmenin, Kavala Limanı’nın bölgesel savunma, ticaret, enerji ve lojistik gibi birçok alanda etkin bir şekilde kullanılabileceğinin kanıtı olduğunu belirtti.

İKİLİ İLİŞKİLERE VURGU YAPTI

ABD-Yunanistan ilişkilerinin çok güçlü olduğunu vurgulayan Ismail, "Güvenlik, ortak bir taahhüttür ve her NATO müttefiki barış ve istikrarın sağlanmasında kritik bir rol oynar. Güçlü ittifaklar, güvenlik ve istikrarı garanti altına alır. Barışı ve refahı korur.” değerlendirmesinde bulundu.

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#Bölgesel Savunma
#Dünya
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