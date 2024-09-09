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ABD askerleri Irak'tan çekiliyor! İmzalar atılacak bir devir kapanacak

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
09 Eylül 2024 09:09 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 09:21
ABD askerleri Irak&#039;tan çekiliyor! İmzalar atılacak bir devir kapanacak

ABD ile Irak'ın anlaşması tamamlandı. Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi, Amerikan askerlerinin 2 yıl içerisinde ülkeyi terk edeceklerini açıkladı. Süreç 2026 yılında son bulacak. 

Irak’ta görevi orduyu eğitmekle sınırlı olan yaklaşık 2 bin 500 ABD askeri için son karar verildi. Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi, ABD askerlerinin 2 yıl içerisinde çekileceğini açıkladı. 

Washington ile anlaştıklarını belirten Abbasi, "ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'taki görevinin iki aşamada sonlandırılması için anlaşmaya varıldı. İlk çekilme aşaması bu yıl başlayıp 2025'e kadar sürecek. İkinci çekilme aşaması da 2026 yılında sona erecek." ifadelerini kullandı.

ABD askerleri Irak'tan çekiliyor! İmzalar atılacak bir devir kapanacak - 1. Resim

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Abbasi, ayrıca ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, iki yıllık sürenin çekilme için yeterli olmadığına inandığını kaydederek, buna bir yıl daha eklenmesini istediğini, ancak Bağdat'ın süreyi 2 yıldan fazla uzatmayı reddettiğini söyledi.

ABD askerleri Irak'tan çekiliyor! İmzalar atılacak bir devir kapanacak - 2. Resim

İMZALAR ATILACAK

Irak Savunma Bakanı Abbasi, Washington ile söz konusu çekilme anlaşmasının da önümüzdeki günlerde imzalanacağını sözlerine ekledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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Canan 9 Eylül 2024 09:31

Irak için en iyisi bu olmuş olabilir umarım barış içinde kalırlar. Amerika'da da artık savaşlardan sıkılmıslar herhalde

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