ABD ateşkeste topu Hamas'a attı, İsrail ise halen cevap vermedi

05 Haziran 2024 10:47 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 11:01

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Başkan Joe Biden'ın önerdiği 3 aşamadan oluşan yeni ateşkese dair açıklamalarda bulundu. Sullivan, İsrail'in halen bir cevap vermemesine rağmen topu Hamas'a attı ve şunları söyledi:

"Kabul edip etmeme konusunda top Hamas'ta. Şimdi Hamas'tan cevap bekliyoruz."

Sullivan, anlaşma önerisini Hamas'la görüşen Katarlı arabulucularla da iletişimde olduklarını da ifade etti.

Sullivan, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün de Katar'ı ziyaret edeceğini söyledi.

YENİ ATEŞKES ÖNERİSİ 31 MAYIS'TA SUNULDU

İsrail'in "Walla" haber sitesinde dün, Burns'ün İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkes için gündemde olan mutabakatı görüşmek üzere, Katar'ı ziyaret edeceği bildirilmişti.

ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.

Öte yandan, Mısır'da yayın yapan "El-Kahire el-İhbariye" televizyonunun ismini açıklamadığı Mısırlı kaynaklar, Mısırlı güvenlik yetkililerinin, ateşkes müzakerelerinin yeniden başlatılmasına yönelik mekanizmaları tartışmak üzere bugün Doha'da Katarlı ve Amerikalı mevkidaşlarıyla bir araya geleceğini belirtmişti.

HAMAS ATEŞKESİ KABUL ETMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Mısır'ın Dışişleri Bakanı Samih Şükri, "Hamas, Biden tarafından sunulan öneriye karşı olumlu olduklarını söyledi, şimdi İsrail'i bekliyoruz" demişti.