İran'ın hamlesi sonrası ABD kararını verdi: Bağdat büyükelçiliğini tahliye ediyor

ABD ile İran arasında süren nükleer müzakereler henüz bir sonuç vermeden iki ülke arasında gerilim artmaya başladı.

İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzade, nükleer müzakerelerin çökmesi hâlinde ABD üslerini hedef alacaklarını "Savaş çıkarsa, ilk vuracağımız yer Amerikan üsleri olur." sözleriyle dile getirdi.

Açıklama sonrası ABD, Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan büyükelçiliğini güvenlik nedeniyle tahliye etme kararı aldı. Gelişmeyi ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi duyurdu.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Anna Kelly, gelişmeyle ilgili konuşarak "Dışişleri Bakanlığı yurt dışındaki ABD personelinin durumunu düzenli olarak gözden geçirmektedir ve bu karar yakın zamanda yapılan bir inceleme sonucunda alındı" dedi.



Adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkili ise ABD Başkanı Donald Trump'ın bu karardan haberdar olduğunu söyledi.

SAVUNMA BAKANI DA KONUŞTU

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Orta Doğu'da görevli ABD askerlerinin aileleri hakkında açıklamada bulundu. CENTCOM, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Orta Doğu'da görevli ABD askerlerinin ailelerinin gönüllü olarak bölgeden ayrılmasını onayladığını belirterek, "Orta Doğu'daki gerginliği izliyoruz" dedi.



Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Merkezi de, Orta Doğu'da tırmanan gerginlik uyarısında bulunarak, Basra Körfezi, Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda dikkatli olunması çağrısında bulundu.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin, İran yönetimini askeri operasyonla tehdit ettiğini hatırlatan İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzade, İran topraklarına düzenlenecek her türlü saldırıya karşılık vereceklerini ifade etti. Nasırzade, Orta Doğu'daki ABD üslerinin İran füzelerinin menzilinde olduğunu vurgulayarak şunları söylemişti:

"ABD, müzakereler başarısız olursa çatışma ve kan dökülmesiyle tehdit ediyor. Müzakerelerin başarılı olmasını umuyorum ancak başarısız olursa ve bize çatışma dayatılırsa kesinlikle karşı tarafın kayıpları bizimkinden daha fazla olacaktır. Bu durum olursa ABD bölgeyi terk etmeli çünkü tereddüt etmeden bölgedeki tüm Amerikan üslerini hedef alacağız."

ABD Başkanı Trump, müzakerelerin anlaşmayla sonuçlanmaması halinde İran'ı, "daha önce görülmemiş şekilde bombalayacaklarını" ifade etmişti.