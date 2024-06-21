ABD basını Altay tankına methiyeler dizdi! Kendi sınıfının zirvesinde

21 Haziran 2024 10:14 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 10:18

Yerli Hummer geliyor! Altay Tankı'nı üreten BMC CEO'su ilk kez açıkladı: Adı TULGA ve elektrikli SUV

Yerli Hummer geliyor! Altay Tankı'nı üreten BMC CEO'su ilk kez açıkladı: Adı TULGA ve elektrikli SUV

Türkiye, son yıllarda yerli ve milli savunma sanayinde önemli adımlar atarak dikkatleri üzerine çekiyor.

ABD'de The National Interest dergisi (NI), Altay tankı için çarpıcı yorumlarda bulundu.

Tankı "sınıfının en iyilerinden" olarak tanımlayan NI, özellikle ileri koruma sistemine dikkat çekti.

"TÜRKİYE, ALTAY İLE BÜYÜK BİR TANK GÜCÜ OLACAK"

NI'da yayınlanan “Türkiye, Altay Ana Muharebe Tankı ile büyük bir tank gücü olacak” başlıklı analiz yazısında “Türkiye'de ana savaş tankı sınıfında tüm dünyada en iyilerden birisi olarak kabul edilen Altay tankının seri üretimi için imzalar atıldı. İmzanın tahmin edilen süreden bir yıl önce atılması ise savunma dünyasını şaşırttı” ifadelerine yer verildi.

"GENERAL FAHRETTİN ALTAY'IN SOYADINI TAŞIYOR"

Yayın organında Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük tank filosuna sahip olduğu vurgulanırken, Altay tanklarının entegrasyonuyla birlikte önemli bir modernizasyon adımı attığı yorumunda da bulunuldu.

“Gelişmiş koruma sistemleriyle ön plana çıkan” ifadesiyle tanıtılan Altay tanklarının 2024 yılında TSK envanterine alınacağı bilgisine yer verilen yazıda tankın adına özellikle dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“Rheinmetall üretimi 120 mm'lik topuyla dikkat çeken Altay tankının ismi Türkiye Cumhuriyeti tarihinin kahramanlarından General Fahrettin Altay'ın soyadını taşıyor.

Generale soyadını veren ise ülkenin ve Cumhuriyetin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk. General Altay Türk tarihinde 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale ve Filistin cephesinde sonrasında ise Türkiye'nin Bağımsızlık Savaşı'nda üstlendiği görevlerle bilinen ulusal bir kahraman.”