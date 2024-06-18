ABD basını duyurdu: Kilit Demokratlar İsrail'e büyük silah satışını onayladı

18 Haziran 2024 11:23 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 12:52

Gazze'de katliam yapan İsrail'in en büyük destekçisi Amerika Birleşik Devletleri, Netanyahu hükümetine yeni bir silah satışına hazırlanıyor.

ABD basınından Washington Post'un haberine göre, ABD Kongresi'ndeki iki kilit Demokrat, İsrail'e büyük silah satışını onayladı.

ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail yanlılarının silah satışının gerçekleşmesine izin vermesi yönünde yoğun baskıyla karşı karşıya kalan Gregory W. Meeks ile Ben Cardin, değeri 18 milyar dolardan fazla olan 50 adet F-15 savaş uçağının da bulunduğu İsrail'e silah satışına onay veren imzayı attı.

Demokrat Senatör Gregory W. Meeks, "İsrail'in daha fazla ölüme yol açmak için kullanmak zorunda olduğu türden silahları istemiyorum. İnsanların açlıktan ölmesini istemiyorum ve Hamas'ın rehineleri serbest bırakmasını istiyorum. İnsani yardımın ulaştığından emin olmak istiyorum ve iki devletli bir çözüm istiyorum" diyerek silah satışını askıya almıştı.

İsrail'in sadık bir destekçisi olduğu bilinen üst düzey Demokrat Senatör Ben Cardin de silah satışına aylarca onay vermemişti. Ancak iki ismin yakın zamanda İsrail'e silah satışı için imza verdiği öğrenildi.

Pakete ilişkin The Washington Post'a açıklama yapan Meeks, "Beyaz Saray'la yakın temas halindeyiz. İsrail'in kendisini İran ve Hizbullah'ın tehditlerine karşı savunma hakkını destekliyoruz" dedi.

Cardin'in bir sözcüsü ise satışın 'düzenli inceleme süreçlerinden' geçtiğini söyledi.

SIRADAKİ ADIM KONGRE'DE

Meeks ve Cardin, yabancılara askeri mühimmat satışında etkili bir veto yetkisine sahip isimlerden. Demokrat senatörlerin onayının ardından Dışişleri Bakanlığının satışı Kongre'ye bildirmesi beklenirken, söz konusu bildirimin neden daha önce yapılmadığına ilişkin soruyu ise bakanlık sözcüsü cevapsız bıraktı.

Eğer satış gerçekleştirse savaşın başlangıcından bu yana ABD'nin İsrail'e yaptığı en büyük silah satışlarından biri olacak.

CUMHURİYETÇİ SENATÖRLER AYLAR ÖNCE ONAYLADI

Komitedeki iki üst düzey Cumhuriyetçi Senatörler James E. Risch ve Michael McCaul ise aylar önce silah satışına onay veren imzayı atmıştı.