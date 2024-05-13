ABD basını: Rus ordusunun Harkov'a girişi Ukrayna'yı ateşkese zorlayabilir!
ABD medyasının önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT), Rus ordusunun Harkov'a girişinin Ukrayna'yı ateşkese zorlayacağını yazdı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri emriyle başlayan Ukrayna'nın işgal girişimi 2 yılı aşkın süredir şiddetli çatışmalarla devam ederken ABD medyasından dikkat çeken bir iddia geldi. New York Times (NYT), Rus ordusu Harkov'a girerse Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmek zorunda kalacağını yazdı.
''2 YILDA ÇOK AZ ŞEY DEĞİŞTİ İZLENİMİ''
Haberde, 'Rus birliklerinin, Harkov'a saldırması durumunda Ukraynalıların ve müttefiklerinin moralinin tamamen bozulabileceğini' belirtilirken şu ifadelere yer verildi:
''İki yıl, yüz binlerce kayıp ve milyarlarca doların ardından çok az şeyin değiştiği izlenimine kapılabilirler.''
NYT'ye göre, bu durum Ukrayna yönetimi üzerinde Rusya ile ateşkes görüşmeleri yapma baskısını artıracak.
HARKOV'UN ÇEVRESİ İŞGAL ALTINDA
Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, 11 Mayıs tarihinde, Harkov çevresinde nüfusun yoğun olduğu bazı bölgelerin ele geçirildiğini açıklamıştı. Bölgedeki sözde askeri-sivil yönetimin başkanı Vitaly Ganchev, ''Ukrayna birliklerinin Harkov yakınlarında mevzilendiğini ancak Rus güçlerinin saldırısı karşısında geri çekilmek zorunda kaldıklarını'' öne sürmüştü.