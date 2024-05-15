ABD basını yazdı: Hamas, Gazze'nin her yerinde, yenilmekten çok uzaklar

15 May 2024 12:04 - Güncelleme : 15 May 2024 12:29

İsrail, Refah'a saldırının Hamas'ı yok etmek için gerekli olduğunu öne sürse de müttefiki ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ), Hamas'ın yenilgiden çok uzak olduğunu yazdı.

WSJ, Hamas'ın gerilla taktikleri kullandığını, İsrail'de bitmeyecek bir savaş korkusu oluşturduğunu belirtti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hamas'ı tamamen bitirme hedefinin gerçekleşmesinin çok zor gözüktüğü ve Gazze'nin Hamassız nasıl yönetilebileceği sorusuna tatmin edici bir cevap bulunamadığı ifade edildi.

Hamas'ın tünel ağları, hücreleri ve geniş toplumsal nüfuzuyla hem yok edilemeyeceğini hem de İsrail güçlerine düzenli saldırabilecek güce sahip olduğu belirtildi.

''HAMAS YENİLMEKTEN ÇOK UZAK''

Cibaliya Mülteci Kampı'nda görev yapan 98. Komando Tümeni'nden bir İsrail askeri, Hamas'ın daha da agresif saldırılar düzenlediğini ve tanksavar silahlarla hedef alındıklarını söyledi. Birliklerini Gazze'nin güneyindeki Refah'a yönelten İsrail'in kuzeydeki görece sakin bölgelerde vurkaç taktikleriyle uğraşmak zorunda kaldığı da haberde yer aldı.

Brüksel merkezli Uluslararası Kriz Grubu'nun Ortadoğu ve Kuzey Afrika Program Direktörü Joost Hiltermann durumu şöyle yorumluyor:

''Hamas, Gazze'nin her yerinde. Yenilmekten çok uzaklar.''

''HAMAS'IN TAMAMEN BİTİRİLMESİ İMKANSIZ''

WSJ, Amerikan istihbaratı ve İsrailli yetkililerin Hamas'ın tamamen bitirilmesini imkansız gördüklerini de bildirdi.

Örgütün Refah'a geniş kapsamlı operasyon tehditlerine rağmen ateşkes müzakerelerinde geri adım atmamasının da bu farkındalıktan kaynaklandığı aktarıldı.

İsrail askeri istihbarat birimi Aman'ın eski başkanı Tamir Hayman, "Terör eylemlerini silseniz bile toplumsal yapılar, İslam kardeşliği duygusu, ideolojik ve dini etkenler kalıyor. Bunlar kökü kazınabilecek şeyler değil" ifadelerini kullandı.