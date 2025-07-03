ABD basını yazdı: Trump yönetimi İran'la görüşecek!

İstanbul
ABD medyası, Trump yönetiminin, önümüzdeki hafta İran'la nükleer konulu görüşme planladığını aktardı...
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) medyası, Donald Trump yönetiminin, önümüzdeki hafta Norveç'in başkenti Oslo'da İran'la nükleer konulu görüşme planladığını aktardı.
Haberlerde, Trump'ın büyükelçi Steve Witkoff'un İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile nükleer görüşmelerini yeniden başlatacağı iddia edildi.
İddiaya göre Witkoff, önümüzdeki hafta Norveç'in başkenti Oslo'da Arakçi ile nükleer görüşmelerini gerçekleştirecek.
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