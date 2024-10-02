ABD basınından çarpıcı iddia: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan son ana kadar bilgilendirilmedi

02 Ekim 2024 16:07 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 16:26

ABD merkezli New York Times gazetesi, İran'ın İsrail’e gerçekleştirilen füze saldırısına ilişkin kararın Devrim Muhafızları Ordusu komutanları ve İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından alındığını ve saldırının başlayacağı son ana kadar Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’a bilgi verilmediğini öne sürdü.

İsrail'in İran'a karşı intikam planları gün yüzüne çıktı: Büyük bir misilleme saldırısı için hazırlanıyor

İsrail'in İran'a karşı intikam planları gün yüzüne çıktı: Büyük bir misilleme saldırısı için hazırlanıyor

ABD merkezli New York Times’a konuşan İranlı yetkililere göre İsrail’e saldırı kararı, Devrim Muhafızları Ordusu​ üst düzey komutanlarının ülkenin İran​ dini lideri Ali Hamaney’i saldırının İran’ın güçlü görünmesi için tek seçenek olduğu konusunda ikna etmesi sonrasında alındı.

Haberde İran'ın dün gece İsrail'e yönelik füze saldırısının Devrim Muhafızları Ordusu tarafından organize edildiği ve gerçekleştirildiği ifade edildi. Gazetede yer alan bir makalede ise, itidalli olunması gerektiğini savunan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’a saldırının başlayacağı son ana kadar bilgi verilmediği ileri sürüldü.

İsimlerini vermek istemeyen üç İranlı yetkili, saldırı kararının İsrail’e karşı caydırıcılık oluşturulması ve İsrail’in Hizbullah’a yönelik saldırılarını durdurmak veya yavaşlatmak için alındığını açıkladı. İranlı yetkililer ayrıca, İran’ın “Direniş Ekseni” üyelerinin gözündeki itibarını yeniden kazanmak ve İran’ın veya bölgesel müttefiklerinin zayıf olduğu yönündeki algıyı tersine çevirmek istiyorlardı.

İranlı yetkililere göre Pezeşkiyan, yaptığı özel görüşmelerde temkinli hareket edilmesi gerektiğini vurgulamış ve İsrail’in İran’ı büyük bir savaşın içine çekmeye çalıştığı konusunda uyarıda bulunmuştu.

“İRAN SAVAŞ İSTEMİYOR”

Pezeşkiyan, Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah öldürülmeden önce 24 Eylül’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Diğer ülkeler için bir gerilim kaynağı değiliz, sadece kendi ülkemizin güvenliğini sağlamakla yükümlüyüz. Kimseyle savaş veya kavga peşinde değiliz" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Pezeşkiyan, dün saldırının ardından İran dini lideri Ali Hamaney​'in kararına destek vermiş ve füze saldırısının meşru müdafaa olduğunu söylemişti. Pezeşkiyan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya seslenerek, “İran, savaş istemiyor fakat her türlü tehdit karşısında kararlılıkla duracaktır” ifadelerine yer vermişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün İsrail’e balistik füzelerle saldırı başlattığını ilan etmiş, İsrail ordusu da İran’ın yaklaşık 180 füze ile İsrail’i hedef aldığını duyurmuştu.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yayınlanan açıklamada, saldırının Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın öldürülmesine cevap olarak gerçekleştirildiği kaydedilerek, “Eğer siyonist rejim İran’ın operasyonuna karşılık verirse, çok daha şiddetli saldırılarla karşı karşıya kalacaktır” denilmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, saldırının ardından yaptığı açıklamada, “İran’ın büyük bir hata yaptığını ve bunun bedelini ödeyeceğini” söylemişti. İran basınına göre İran’ın dini lideri Hamaney'in cuma günü Tahran’da cuma namazı kıldırması ve vereceği hutbede İran’ın ilerideki adımlarına ilişkin açıklamalarda bulunması bekleniyor.