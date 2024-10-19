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ABD basınından çarpıcı Yahya Sinvar iddiası: Cesedi 'pazarlık kozu' olabilir

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: tgrthaber.com
19 Ekim 2024 15:20 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 15:40
ABD basınından çarpıcı Yahya Sinvar iddiası: Cesedi &#039;pazarlık kozu&#039; olabilir

İsrail saldırı sonucu öldürdüğü Hamas lideri Yahya Sinvar'ın cesedinden yararlanmak istiyor. İki İsrailli kaynağa göre, İsrail, Sinvar'ın cesedini Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için bir “pazarlık kozu” olarak kullanmak istiyor.

İsrail'in saldırısı sonucu öldürülen Hamas​ lideri Yahya Sinvar​'ın cesedi, Gazze​'deki İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için Hamas ile bir “pazarlık kozu” olarak kullanılabilir.

CNN, iki İsrailli kaynağa dayandırdığı haberinde, 16 Ekim'de İsrail saldırısında öldürülen Sinvar'ın cesedinin rehinelerin geri dönmesini sağlayacak “anahtar” olabileceğini belirtiyor.

ABD basınından çarpıcı Yahya Sinvar iddiası: Cesedi 'pazarlık kozu' olabilir - 1. Resim

CESEDİNDEN YARARLANMAK İSTİYORLAR

Habere göre, İsrailli yetkililer hala Sinvar'ın cesedinden "nasıl yararlanılacağını" tartışıyor. 

İsrail ordusu, 17 Ekim'de, Yahya Sinvar'ın Gazze'nin güneyindeki saldırıda hayatını kaybettiğini duyururken, Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye de dün Sinvar'ın öldüğünü doğrulamıştı.

Yahya Sinvar, İran'ın başkenti Tahran'da 31 Temmuz'da suikasta uğrayan İsmail Heniyye'nin yerine 6 Ağustos'ta Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı olarak seçilmişti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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Ayşe19 Ekim 2024 15:23

Bu biraz etik dışı gibi duruyor be , canlarını kurtarmak için böyle şeyler yapınca kim haklı oluyor hiç düşündüler mi?

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