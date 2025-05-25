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ABD basınından dikkat çeken analiz! Yerli ve milli KAAN, f-35'leri tahtından edecek

Türkiye, yerli ve milli projelerdeki başarılarıyla son yıllarda adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak ABD basın Milli muharip uçak KAAN'ı mercek altına aldı. Uluslararası basın Türkiye'nin KAAN ile ABD'nin karşısına güçlü bir rakip olarak çıktığını belirtti. Türk jetinin F-35'lere meydan okuduğuna dikkat çekildi.

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ABD basınından dikkat çeken analiz! Yerli ve milli KAAN, f-35'leri tahtından edecek
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.05.2025
saat ikonu 14:50
|
GÜNCELLEME:
25.05.2025
saat ikonu 14:50

Türkiye, son yıllarda savunma sanayisinde büyük bir atılım gerçekleştiriyor. Savunma sanayiindeki dışa bağımlılığını azaltmayı hedefleyen Türkiye, milli üretim ve yerli teknolojiye dayalı projeleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Türk savunma sanayii, geliştirilen insansız hava araçlarından savaş uçaklarına, deniz platformlarından kara araçlarına kadar geniş bir yelpazede önemli ilerlemeler kaydediyor.

Bu adımlar, sadece Türkiye'nin savunma kapasitesini güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda küresel pazarda da rekabet gücünü artırıyor.

ABD basınından dikkat çeken analiz! Yerli ve milli KAAN, f-35'leri tahtından edecek

Son olarak, Modern Diplomacy, Türk savunma sanayisinin yerli üretim 5. nesil savaş uçağı projesi milli muharip uçak KAAN'ı mercek altına aldı.

KAAN'A YAKIN MARKAJ

KAAN'ın, Türk savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmayı amaçlayan bir girişimin parçası olduğu belirtilen analizde, Ankara'nın silahlı kuvvetleri üzerindeki dış baskı riskini azaltarak hem dayanıklılığını hem de kontrolünü artırmış olduğu belirtildi.

ABD basınından dikkat çeken analiz! Yerli ve milli KAAN, f-35'leri tahtından edecek

F-35'LERE MEYDAN OKUYOR

KAAN'ın, Amerikan yapımı F-16 filosunun yerini almasının hedeflendiğine işaret edilen haberde Türk jetinin sahip olduğu gizlilik ve uzun menzilli taarruz kabiliyetleri sayesinde ABD'nin gözde savaş uçağı F-35'e meydan okuduğu ifade edildi.

KAAN'ın başarısının, Türkiye'yi küresel bir savunma ihracatçısı konumuna yükseltebileceğine vurgu yapıldı.

Özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Endonezya gibi Amerikan silahlarına alternatif arayan Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu ülkeler arasında KAAN'ın büyük ilgi gördüğü belirtilirken, "Bu durum yalnızca ABD'nin pazar payı kaybetmesi anlamına gelmez, aynı zamanda tarihsel olarak Amerikan silahlarına bağlı bölgelerde nüfuzunu da kaybetmesi anlamına gelir" ifadeleri kullanıldı.

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Sıkça Sorulan Sorular

KAAN özelliği ne?
TUSAŞ Kaan, TUSAŞ tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin 2020'li yılların sonunda seri üretim aşamasına getirmeyi planladığı çift motorlu, düşük görünürlük, sensör füzyonu, hava-hava ve havadan yere hâkimiyetlerde üstün özellikleri bulunan beşinci nesil jet savaş uçağı projesidir.
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