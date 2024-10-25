ABD basınından şok iddia: Rusya, Husilere uydu verisi sağladı

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

25 Ekim 2024 13:45 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 14:02

ABD basını, Rusya'nın bu yılın başlarında Yemen merkezli Husilere İsrail'e destek için Kızıldeniz'de bulunan batılı gemilere saldırı gerçekleştirebilmesi adına yardım ettiğini yazdı. Haberde, Rusya'nın Husilere "uydu verisi" sağladığı ileri sürüldü.

ABD medyası, İsrail'in Gazze Şeridi​'ne yönelik saldırılarına karşılık geçtiğimiz yıl kasım ayından bu yana Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı gemilere saldırılar düzenleyen İran​ destekli Yemen​'deki Husilere stratejik bilgilerin Rusya tarafından verildiğini ileri sürdü. ABD merkezli The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan bir haberde, Rusya'nın bu yıl başlarında Yemen'deki Husilere Kızıldeniz'de bulunan batılı gemilere saldırı gerçekleştirmek için "veri" sağladığı ifade edildi. Gazete, adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberinde Rusya'nın verileri İran Devrim Muhafızları üyeleri üzerinden Husilere ilettiğini yazdı. Rusya'nın Husilere saldırılarında "yardımcı" olabilmesi amacıyla uydu görüntülerini de paylaştığı aktarıldı. NELER YAŞANDI? Husiler​, İsrail'in Gazze saldırılarına karşılık 2023 yılının Kasım ayında Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı gemileri hedef almaya başlamıştı. Kızıldeniz'de 80'den fazla ticari gemiyi hedef alarak füze ve dronlarla saldırılar gerçekleştiren Husilerin saldırılarının ardından batılı gemicilik şirketleri Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 18 Aralık'ta Husilerin Kızıldeniz'de uluslararası ticari gemilere saldırılarına karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adlı çok uluslu bir koalisyon kurulduğunu açıklamıştı. İlgili Haberler Hizbullah ve Husiler'den ortak saldırı! Mossad'ın kalbi hedef alındı İsrail'den Cibaliya bölgesinde ağır saldırı: 150'den fazla ölü ve yaralı var!