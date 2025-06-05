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 | Berkay Alptekin

ABD basınından şok Trump iddiası: "Sınır dışı ettiği göçmenleri Balkanlar'a göndermek istiyor"

ABD medyasında yer alan haberde, Başkan Donald Trump, ABD'den sınır dışı ettiği göçmenleri gönderecek istasyon ülkeler arayışında olduğu belirtildi. Ayrıca haberde, Trump'ın göçmenleri Sırbistan ve diğer Balkan ülkelerinin kabul etmesini istediği ve buna yönelik çalışmalar yaptığı ileri sürüldü.

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ABD basınından şok Trump iddiası:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.06.2025
saat ikonu 14:01
|
GÜNCELLEME:
05.06.2025
saat ikonu 14:01

ABD Başkanı Donald Trump, göçmen karşıtı politikalarını ve sınır dışı operasyonlarını sürdürüyor. ABD merkezli Bloomberg TV’de yer alan haberde, Başkan Donald Trump’ın ülkeden sınır dışı ettiği göçmenleri, Sırbistan ile diğer Balkan ülkelerinin kabul etmesini istediği ve buna yönelik çalışmalar yaptığı iddia edildi. Bloomberg TV’nin konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberinde, bölge ülkelerine yönelik taleplerin hala sürdüğü ve bu adımın ABD'den gönderilen göçmenleri kabul etmeye istekli yabancı hükümetler bulmaya yönelik daha geniş bir stratejinin parçası olduğu vurgulandı.
Haberde, gönderilmek istenen bazı göçmenlerin, ilk olarak Biden döneminde uygulanan koruma programları kapsamında ABD'ye girdiği ifade edildi. ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bölgesel birimlerin bu fikri sunmakla görevlendirildiği aktarıldı.
Konuyla ilgili Beyaz Saray’dan ve ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir açıklama gelmedi.

MOLDOVA VE KOSOVA SEÇENEĞİ

ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesinde geçtiğimiz ay yayımlanan bir haberde, Trump yönetiminin sınır dışı edilen göçmenleri Moldova ve Kosova da dahil olmak üzere Balkanlar'da başka ülkelere ve dünyanın farklı bölgelerine gönderme seçeneklerini araştırdığı kaydedilmişti.

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