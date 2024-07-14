ABD Başkan adayı Donald Trump'a silahlı saldırı
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
14 Temmuz 2024 01:30 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 01:55
Son dakika haberi... Donald Trump kürsüde konuşma yaparken ateş açıldı. Yaralanan Trump'ın yüzünden kanlar aktığı görüldü. Pensilvanya eyaletindeki mitinginde saldırıya uğrayan Trump araca bindirilerek uzaklaştırıldı.
Pensilvanya'da miting sırasında ABD eski başkanı ve başkan adayı Donald Trump'a suikast girişimi... Saldırı sonrası Trump'ın yüzünden kanlar aktığı görüntülenirken ABD gizli servisi ekipleri tarafından çembere alınan Trump araca bindirildi.
ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump alandan ayrılırken yumruğunu havaya kaldırdı. Hastaneye götürülen Trump'a saldırıyı kimlerin düzenlediği ve sağlık durumuna dair son durumu bilinmiyor.
Trump'ın silah sesinin ardından kulağını tuttuğu ve ayağa kalktığında kulağının kanadığı dikkat çekti.
Kaynak: tgrthaber.com