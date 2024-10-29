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ABD Başkanı Biden erken oy kullandı, Trump'a tepki gösterdi: Utanç verici!

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
29 Ekim 2024 02:46 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 02:50
ABD Başkanı Biden erken oy kullandı, Trump&#039;a tepki gösterdi: Utanç verici!

ABD Başkanı Joe Biden, temmuz ayında yarıştan çekildiği 5 Kasım başkanlık seçimleri için memleketi Delaware'de erken oy kullandı.

ABD'deki başkanlık seçimine sayılı günler kaldı. ABD BaşkanıBiden​, sabah saatlerinde Delaware eyaletinin Wilmington kentindeki bir seçim​ merkezine giderek erken oy verdi.

Amerikan medyasının yoğun ilgi gösterdiği erken oy kullanma işlemi için seçim merkezine giden Biden, burada diğer Amerikalılarla birlikte sıraya girdi ve seçmenlerle sohbet etti.

ABD Başkanı Biden erken oy kullandı, Trump'a tepki gösterdi: Utanç verici! - 1. Resim

Oyunu kullanacağı binaya girişinde tekerlekli sandalyedeki yaşlı bir kadına yardım eden Biden, kimlik kontrolünün ardından önündeki ekranda elektronik imzasını attı.

Daha sonra kendisine gösterilen oy kullanma makinesine yönelen Biden, kapalı bölmedeki makinede oyunu kullandı.

ABD Başkanı Biden erken oy kullandı, Trump'a tepki gösterdi: Utanç verici! - 2. Resim

TRUMP'A TEPKİ GÖSTERDİ

Çıkışta gazetecilere kısa bir açıklama yapan Biden, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın hafta sonu yaptığı bazı açıklamalara atıf yaparak bu açıklamaların "çok utanç verici" olduğunu söyledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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