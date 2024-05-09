İsrail'in Refah saldırılarına Biden da dayanamadı! Silah ambargosu için sinyal verdi

09 May 2024 03:09 - Güncelleme : 09 May 2024 03:14

İsrail'in, Gazze Şeridi ve Refah'taki saldırıları devam ediyor. ABD'nin İsrail'e silah sevkiyatını durdurma kararı alması sonrası ABD ve İsrail arasında kriz patlak verdi. ABD Başkanı Joe Biden ABD'li CNN kanalında yaptığı açıklamada bir itirafta bulundu.

BİDEN'DAN GAZZE İTİRAFI

ABD'nin gönderdiği bombalarla Gazze'de binlerce sivilin öldürüldüğünü söyleyen Biden, İsrail'in Refah'a geniş çaplı bir saldırıyla girmesi durumunda bu ülkeye silah göndermeyi durduracağını duyurdu.

Biden yaptığı açıklamada, "ABD'nin gönderdiği 900 kiloluk ve 220 kiloluk) O bombaların sonucunda Gazze’de siviller öldürüldü.

Netanyahu'ya açıkça ifade ettim. Eğer Refah’a girerlerse, henüz girmediler, silahları ve top mermilerini vermeyeceğim." dedi.

ABD SİLAH SEVKİYATINI DURDURMUŞTU

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Refah kentine yönelik saldırıları devam ederken, ABD İsrail’e mühimmat sevkiyatını durdurduğunu açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail’in Refah kentine yönelik saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, “İsrail’e yüksek yük kapasiteli mühimmat sevkiyatını durdurduk” demişti.