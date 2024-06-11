ABD Başkanı Biden'ın oğlu suçlu bulundu!

11 Haziran 2024 18:54 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 20:15

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın uyuşturucu etkisi altındayken silah satın almakla suçlandığı davada jüri kararını verdi. Jüri, 3 saatlik görüşmenin ardından Hunter Biden'ı hakkındaki federal lisanslı bir silah satıcısına yalan söylemek, silah alırken yanlış beyanda bulunmak ve 11 gün boyunca yasa dışı olarak silah bulundurmak suçlarından tamamından suçlu buldu.

Delaware Bölge Mahkemesi, jürinin Hunter Biden'ı her üç suçtan da suçlu bulmasının ardından duruşmaya bir gün ara verdi. Kararın okunmasından kısa bir süre sonra First Lady Jill Biden da mahkemenin bulunduğu adliyeye geldi. Jürinin kararının ardından ilk kez bir başkan görevdeyken aile üyesi suçlu bulunmuş oldu.

120 GÜN İÇİNDE BELİRLENECEK

Hunter Biden'ın işlediği suçlar Biden'ın başkanlık görevinden öncesine dayanıyor. Hunter Biden, 25 yıla kadar hapis ve 750 bin dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilir ancak muhtemelen ilk kez suç işleyen biri olarak çok daha az ceza alacak. Yargıç, Hunter Biden hakkındaki cezanın jürinin kararını takip eden 120 gün için belirleneceğini, bunun da kasımdaki başkanlık seçimlerinden önce ekim ortasında verileceği anlamına geldiğini söyledi.

"DEVLET ERİŞİMİNİ SATMAYACAK"

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın kampanya ekibi tarafından yapılan açıklamada ise, "Bu dava, Çin, Rusya ve Ukrayna'dan on milyonlarca dolar kazanan 'Biden suç ailesi'nin gerçek suçlarından dikkati başka yöne çekmekten başka bir işe yaramamıştır. Sahtekar Joe Biden'ın Biden ailesi suç imparatorluğu üzerindeki saltanatı 5 Kasım'da sona erecek ve bir daha asla bir Biden kişisel kazanç için devlet erişimini satmayacak. Hunter'a gelince, kendisine iyileşme sürecinde ve hukuki işlerinde başarılar diliyoruz" dedi.

Öte yandan Hunter Biden'da, kardeşi Beau Biden'ın 2015 yılında beyin kanseri nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrasında uyuşturucu ve alkol bağımlılığı başlamıştı.

"SAYGI DUYACAĞIM"

ABD Başkanı Joe Biden, yasa dışı silah edinme davasında suçlu bulunan oğlu Hunter Biden hakkındaki karara saygı duyacağını belirtti. ABD Başkanı, oğlunun yasa dışı silah edinmeden suçlu bulunduğu davaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Biden, oğlunun uyuşturucu bağımlılığıyla uzun bir süre mücadele ettiğini ve dirençli olduğu için oğluyla gurur duyduğunu belirterek, ona bu konuda destek vermeye devam edeceğini vurguladı. Açıklamasında, "Ben Başkan'ım ama aynı zamanda da bir babayım" ifadesini kullanan Biden, şunları kaydetti:

"Jill ve ben, oğlumuzu seviyoruz. Bu davanın sonucunu kabul edeceğim ve yargılama sürecine saygı duymaya devam edeceğim. Jill ve ben, daima Hunter'ın yanında olacağız."

Delaware eyaletinde görülen davada jüri üyeleri, Hunter Biden'ın, "federal lisanslı silah satıcısına yalan söylemek", "başvuru formunda uyuşturucu kullanıcısı olmadığı şeklinde yanlış beyanda bulunmak" ve "silahı 11 gün boyunca yasa dışı olarak bulundurmak"tan suçlu olduğuna hükmetmişti.