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 | Berrak Arican

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile anlaşmak istiyor, mesajı verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e uyguladıkları yüzde 145'lik tarifenin yüksek olduğunu fakat anlaşma olana kadar bu tarifeden vazgeçmeyeceğini söyledi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile anlaşmak istiyor, mesajı verdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.04.2025
saat ikonu 09:00
|
GÜNCELLEME:
24.04.2025
saat ikonu 09:00

ABD Başkanı Donald Trump, başlattığı ticaret savaşında Çin'e karşı son zamanlarda olumlu açıklamalarda bulunsa da vergi tarifelerinin düşmeyeceğini söyledi. Oval Ofis'te açıklamalarda bulunan Trump, Çin'le bu konuda her gün görüştüklerini ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile iyi anlaştığını ancak gümrük tarifeleri konusunda bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile anlaşmak istiyor, mesajı verdi

''BİR ANLAŞMA YAPABİLİRİZ''

Çin'e uygulanan yüzde 145'lik gümrük tarifesinin yüksek olduğunu belirten Trump, "Bu oranı henüz düşürmedim. Bunun yüksek bir tarife olduğunu söyledim. Yüksek bir tarife ama henüz aşağı çekmedim. Liderlerle çok iyi anlaşırım. Bilirsiniz, bir anlaşma yapabiliriz. Aksi takdirde, bir oran belirleyeceğiz. Umarım buraya gelirler ve anlaşabiliriz. Gelmezlerse de sorun değil." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili son açıklamasında, "Çin ile adil bir anlaşma yapacağız. Adil olacak. Şu anda her şey (görüşmeler) aktif. Herkes yaptığımız şeyin bir parçası olmak istiyor." şeklinde konuşmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile anlaşmak istiyor, mesajı verdi

''NAZİK OLACAĞIZ...''

Trump, önceki günkü açıklamasında ise gümrük tarifeleri konusunda Çin'e karşı sert oynamayacağı mesajını verirken, "Biz çok nazik olacağız. Onlar da çok nazik olacaklar. Sonra ne olacağını göreceğiz. Ama nihayetinde bir anlaşma yapmak zorundalar çünkü aksi takdirde ABD ile iş yapamayacaklar." demişti.

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Sıkça Sorulan Sorular

ABD ve Çin arasındaki vergi süreci nasıl ilerledi?
Donald Trump, ülkenin enerji ve kritik mineral üretimini artırmak amacıyla kamu ve özel sektör yatırımlarını teşvik edecek, finansman ve kredi mekanizmaları oluşturacak başkanlık kararnamesini 20 Mart'ta imzalamıştı. Uzmanlar, Trump'ın bu kararını dünya genelinde kritik minerallere talep artarken, Çin'in alandaki hakimiyetini kırmaya yönelik stratejik bir hamle olarak değerlendiriyor. Pekin yönetimi 11 Nisan'da ABD mallarına uyguladığı tarifeleri yüzde 125'e çıkarmış, Trump da Çin mallarına uyguladığı ABD tarifelerini yüzde 145'e yükseltmişti. ABD'nin dünyanın ikinci büyük ekonomisi kabul edilen Çin'e daha fazla gümrük vergisi getirmesinin, Washington ve Pekin yönetimleri arasındaki ticaret savaşını kızıştıracağı kaydediliyor.
ETİKETLER
#çin
#donald trump
#abd
#ticaret
#gümrük vergisi
#Ticaret Savaşı
#Adil Anlaşma
#Dünya
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