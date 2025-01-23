ABD Başkanı Donald Trump'tan NATO ülkelerine GSYİH çağrısı!

23 Ocak 2025 19:41 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 20:47

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) konuştu. Rusya-Ukrayna savaşısında, Gazze'deki gelişmelere kadar birçok önemli konu hakkında açıklamada bulunan Trump, NATO ülkelerine de seslendi. Trump, "Tüm NATO ülkelerinden savunma harcamalarını GSYİH’nin yüzde 5’ine çıkarmalarını isteyeceğim, bu zaten yıllar önce olması gereken bir seviyeydi" dedi...

ABD Başkanı Donald Trump​, Dünya Ekonomik Forumu’nda konuşma yaptı. Trump, “Rusya ve Ukrayna​ arasında bir barış anlaşması​ sağlama çabalarımızın devam ettiğini söyleyebilirim. Ukrayna, anlaşma yapmaya hazır. Burada anlamanızı istediğim şey, bunun asla başlamamış olması gereken bir savaş olması” diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, Gazze Şeridi’ndeki ateşkese değinerek, "Göreve gelmeden önce ekibim Orta Doğu'da biz olmasak gerçekleşmeyecek bir ateşkes anlaşmasını müzakere etti" ifadelerini kullandı. NATO ülkelerine de seslenen Trump, “Tüm NATO ülkelerinden savunma harcamalarını GSYİH’nin yüzde 5’ine çıkarmalarını isteyeceğim, bu zaten yıllar önce olması gereken bir seviyeydi” açıklamasını yaptı.

"ABD'YE ÇOK KÖTÜ DAVRANIYOR"

Trump ayrıca, "Avrupa Birliği, ABD’ye çok kötü davranıyor" dedi.

Trump'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yakın zamanda Rusya​ Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi çok isterim.

Kanada ile çok büyük bir ticaret açığımız var ve bu artık devam edemez. Eğer eyaletimiz haline gelirseniz ticaret açığımız olmaz"

TRUMP İLE SUUDİ ARABİSTAN VELİAHT PRENSİ GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman görüşmesinde, Orta Doğu'da istikrar ve iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği başlıklarının ele alındığı bildirildi.

Beyaz Saray'dan dün gerçekleşen Trump ve bin Selman arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, görüşmede, Orta Doğu'ya istikrar getirme, bölgesel güvenliği güçlendirme ve terörizmle mücadele çabalarının yanı sıra özellikle ABD ile Suudi Arabistan arasında gelecek dört yıla yönelik ekonomik işbirliğine ilişkin başlıkların değerlendirildiği kaydedildi.

ABD medyasına dün yansıyan haberlerde, Trump ile görüşen Veliaht Prens bin Selman'ın, "ABD'ye 600 milyar dolar yatırım yapma" vizyonunu dile getirdiği belirtilmişti.

GÜVENLİK KORUMASINI KALDIRDI

Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump, bir dönem beraber çalıştığı eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun güvenlik korumasını kaldırdı.

Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin konuyla ilgili dört kaynağa dayandırdığı haberine göre, Trump, bazı eski diplomatların korumalarının görevine son verdi. Trump, aralarında eski Dışişleri Bakanı Pompeo ile eski İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un da olduğu çok sayıda eski diplomatın görevlerinden dolayı kendilerine tanınan güvenlik koruma haklarını kaldırdı.

Haberde, halen İran tehdidine maruz oldukları iddia edilen kişilere sağlanan güvenlik korumalarının kaldırılmasının şaşkınlık yarattığı belirtildi. Öte yandan Trump, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a sağlanan Gizli Servis korumasını 21 Ocak'ta kaldırmış, konuyla ilgili açıklamasında da Bolton'ın yeterince bu koruma hakkından yararlandığını savunmuştu.