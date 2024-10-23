ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump'a ateş püskürdü: Demokrasiye tehdit, onu hapse atın!

23 Ekim 2024 11:24 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 11:41

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da gerçekleşecek seçimlerde aday olan Donald Trump'ın 'demokrasiye tehdit' oluşturduğunu, Trump'ın hapse atılması gerektiğini söyledi. Başkan Biden, bu sözleriyle alkış aldı.

ABD Başkanı Joe Biden​, New Hampshire’deki seçim ofisinde Demokratlarla bir araya geldi. Burada destekçilerine seslenen Biden, seçim yarışında Kamala Harris​'in rakibi eski başkan Donald Trump​'ı hedef aldı. Trump’ın demokrasiye “tehdit” oluşturduğunu ifade eden Biden, “Onu hapse atmalıyız” dedi. İfadelerinin ardından alkışlanan Biden, ifadelerini düzeltmeye çalışarak “Siyasi olarak dışarda tutmalıyız. Yapmamız gereken bu” dedi.

Trump’ı ABD Anayasası’nın güvencelerini hiçe saymak istediğini kaydeden Biden, “Trump'ın Demokrat aday Kamala Harris'i yenmesi halinde demokrasimiz tehlikede” dedi.

Trump, 2016 yılında yapılan Başkanlık seçim kampanyası kapsamında yaptığı mitinglerde rakibi Hillary Clinton’a atıfta bulunarak “hapse atın” ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP TARAFINDAN CEVAP GECİKMEDİ

Trump’ın kampanya sözcüsü Karoline Leavitt de “Biden, gerçekleri söyledi. Biden ve Kamala Harris’in planı başından beri rakipleri Trump'ı adil bir şekilde yenemedikleri için siyasi olarak zulmetmekti. Biden ve Kamala demokrasimiz için gerçek bir tehdit. Kamala Harris’i Biden’ın bu utanç verici açıklamalarını kınamaya çağırıyoruz” dedi.