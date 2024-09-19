ABD Başkanı Joe Biden'ın Jessica Alba'dan isteği salondakileri kahkahaya boğdu

19 Eylül 2024 15:00 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 15:16

ABD Başkanı Joe Biden, ileri yaşı ve sağlık durumuyla ilgili eleştirilerin hedefi haline gelerek "adaylıktan çekil" çağrıları sonrası ABD başkan adaylığından çekilmişti. Biden, ünlü oyuncu Jessica Alba'dan Ocak 2025'ten sonra işsiz kalacağını hatırlatarak iş istedi. Bu sözler sonrası salonda yer alan katılımcılar kahkahalara boğuldu.

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşecek Başkanlık seçimlerinde yerini Kamala Harris​'e bırakan Joe Biden​, görev süresinin sona ereceği Ocak 2025'e kadar başkan ve başkomutan olarak görevine devam edeceğini açıkladı. Biden, dün Ulusal Hispanik Miras Ayı etkinliğinde dünyaca ünlü Meksika asıllı oyuncu Jessica Alba ile bir araya geldi. Etkinlik kapsamında mikrofonun başına geçen Biden'ın sözleri salondakileri kahkahaya boğdu.

"BELKİ BANA İŞ BULABİLİRSİN"

Biden, dün Beyaz Saray'da düzenlenen Ulusal Hispanik Miras Ayı etkinliğinde yaklaşan emekliliğiyle ilgili şaka yaptı. Etkinlikte Meksika asıllı oyuncu Jessica Alba'yı da ağırlayan ABD Başkanı​, mikrofona yaklaşarak ünlü isme yakında işsiz kalacağını hatırlatarak, "Jessica, gerçekten iyiysem belki bana iş bulabilirsin" ifadelerini kullandı.

Bu sözler sonrası salonda yer alan katılımcılar kahkahalara boğuldu.