ABD Başkanı Joe Biden ve Donald Trump kozlarını canlı yayında paylaştı! İşte programa damga vuran anlar

28 Haziran 2024 09:24 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 09:29

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ABD Başkanı Joe Biden ile Donald Trump seçimlerden önce ilk kez canlı yayında karşı karşıya geldiler. Kasım ayında gerçekleşecek seçimlerin ilk canlı yayın raundu 90 dakika sürdü. İkilinin kozlarını paylaştığı yayına damga vuran anlar yine Biden'ın gafları ve hareketleri olurken Trump'ın 3. Dünya Savaşı sözleri ve Filistin kararına ilişkin açıklamaları dikkat çekti.

''BİZİ 3. DÜNYA SAVAŞI'NA SÜRÜKLÜYOR''

Trump, Biden'ın ABD'yi 3. Dünya Savaşı'na sürüklediğini, Trump, ABD Başkanı Joe Biden’ın Amerika’yı üçüncü dünya savaşına sürüklediğini söyledi. Trump, ''3. Dünya Savaşı’na hayal edebileceğinizden çok daha yakınız. Kendisi bizi 3. Dünya Savaşı’na sürüklüyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Çin lideri Xi ve Rusya lideri Putin dahil kimse kendisine saygı göstermiyor, kendisinden korkmuyor. Hiçbiri, bu beyefendiyi umursamıyor.'' diyerek iddia etti. Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin ABD'den para alıp gittiğini Putin'in ise Biden'a saygı duymadığını söyledi.

''BEN OLSAYDIM HAMAS, İSRAİL'E SALDIRAMAZDI''

Kendi başkanlığı sırasında İran'ın 'beş parasız' olduğunu söyleyen Trump, eğer yönetimde olsaydı Hamas'ın asla İsrail'e saldıramayacağını ifade etti.

TRUMP'IN FİLİSTİN DEVLETİ CEVABI

Biden'ın Filistinlilere yakınlık duyduğunu söyleyen Trump, İsrail'in Hamas'a karşı savaşında kısıtlamalara maruz kalmaması gerektiğini öne sürdü. Filistin devletini destekleme konusunda ise bir karara varmadığını söyleyen Trump, '''Görüp, bakacağız'' dedi.

''ABD FARE YUVASINA DÖNÜŞTÜ''

Düzensiz göçmenlerin ve mültecilerin ABD'de suç işlediklerini söyleyen Trump, ''Genç kadınlar, Biden’ın sınırı geçmeye izin verdiği göçmenler tarafından öldürülüyor. Bu katiller, ülkemize gelerek kadınlarımıza tecavüz ediyor ve onları öldürüyor”

ABD’nin Biden’ın göçmenlik politikaları nedeniyle bir “fare yuvasına” dönüştüğünü söyleyen Trump, “Artık, kelimenin tam manasıyla medeniyet dışı kalmış bir ülke halindeyiz” dedi.

BIDEN'IN SKANDALLARINA GÖNDERME

Biden'ın zihinsel testlerde 2 soruyu bile cevaplayamayacağını söyleyen Trump, rakibinin dilinin sürçmesi ve doğru kelimeleri bulmakta zorlanmasına dikkat çekerek, ''Kendisinin cümlenin sonunda ne dediğini anlayamadım. Ama kendisinin de ne konuştuğunun farkında olduğunu sanmıyorum'' ifadelerini kullandı.

BIDEN: SUÇLAMALAR SAÇMALIK

Trump'ın suçlamalarını 'saçmalık' olarak değerlendiren Biden, Ukrayna'ya karşı askeri yardımları savundu ve bu şekilde 3. Dünya Savaşı'nın önüne geçebildiklerini söyledi.

ABD'nin İsrail'e yardımları konusunda hiçbir şüphenin olmadığını söyleyen Biden, ''Bu arada, İran kapsamlı bir balistik füze saldırısı başlattığında dünyayı İran aleyhinde organize eden kişi bendim. İsrail’i biz kurtardık. İsrail için en büyük destek kaynağı biziz” diye konuştu.

''NETANYAHU ATEŞKESİ KABUL ETTİ, HAMAS ETMİYOR''

Gazze’de savaşın durması için teklif ettiği ateşkes planını savunan Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da bu ateşkes planını kabul ettiğini ileri sürdü.

Biden, ''Savaşa devam etmek isteyen tek taraf Hamas'' dedi. Biden'ın bu iddiası Trump tarafından reddedildi.

''ÜLKE KAOS İÇİNDEYDİ''

Biden'ı ekonomiyi mahvetmekle suçlayan Biden, ''Kendisi ayrıldığında, durum kaos içerisindeydi. Her şey kaos içerisindeydi. İşleri biz yoluna koyduk'' dedi.

''AHLAK SEVİYEN SOKAK KEDİSİYLE AYNI''

Tartışma sırasında Trump’ı eşi Melania Trump’ı aldatmakla suçlayan Biden, Trump’a seslenerek, “Toplum içinde kadınlara saldırdın. Eşin hamileyken bir yetişkin film yıldızı ile beraber oldun. Ahlak seviyen, bir sokak kedisi ile aynı seviyede” diye konuştu.

Trump, Biden’ın bu suçlamalarını reddetti.

Biden ve Trump, tartışma programının sonunda el sıkışmadı.

Seçim öncesi ilk karşılaşmada yaşananlar, seviyesiz bulunurken, Biden'ın zayıf performansı, Trump'ın yalanları en çok eleştirilenler arasındaydı.