ABD Başkanı Joe Biden’a Filistin tepkisi!

27 Ekim 2024 22:24 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 22:26

ABD Başkanı Joe Biden'ın yerlilere yönelik özür konuşması, Filistin'e destek sloganıyla bölündü. Filistin'e destek veren bir kişi, "Filistin'de bir soykırım varken nasıl bir soykırım nedeniyle özür dileyebiliyorsun?" diye Biden'a tepki gösterdi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden​'ın, ABD​ hükümetinin yaklaşık 150 yıl boyunca yerli çocukların asimile edilmesindeki rolü dolayısıyla özür dilediği konuşması, Filistin​'e destek veren gösterici tarafından bölündü.

"PEKİ YA GAZZE​'DEKİ İNSANLAR NE OLACAK?"

Biden, Arizona eyaletinin Phoenix kentinde Gila Crossing adlı tarihi okulda konuşma yaptı. Başkan Biden, yerli çocuklarının asimilasyonunda ABD'nin rolü nedeniyle özür dilediği esnada Filistin'e destek veren bir kişinin "Peki ya Gazze'deki insanlar ne olacak?" tepkisiyle karşılaştı.

BİDEN’A TEPKİ

Filistin destekçisi, "Filistin'de bir soykırım varken nasıl bir soykırım nedeniyle özür dileyebiliyorsun? Özgür Filistin!" diyerek Biden'a tepki gösterdi. Biden da göstericiye "Birçok masum insan öldürülüyor ve bunun durması gerek." şeklinde yanıt verdi.

Başkan Biden, 25 Ekim'de ABD hükümetinin yaklaşık 150 yıl boyunca Amerikan yerlisi çocukları asimile etmek için sistematik bir çabayla dillerini ve kültürlerini ellerinden alan yüzlerce yatılı okulun rolü nedeniyle resmen özür dilemişti.

Bu açıklamayla ilk kez bir ABD başkanı, yıllar boyunca yatılı okullara gitmeye zorlanan on binlerce Amerikan yerlisi çocuğun maruz kaldığı davranışlar için özür dilemiş oldu.

3'Ü GAZETECİ 9 ÖLÜ DAHA!

Öte yandan İsrail'in Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Şati Mülteci Kampı’nda yerinden edilmiş sivillerin sığındığı Asmaa Okulu’na düzenlediği saldırıda 3’ü gazeteci 9 sivil hayatını kaybetti. İsrail, Gazze Şeridi’nde yine sivillerin sığındığı okulu hedef aldı. İsrail güçlerinin bölgenin kuzeyindeki Şati Mülteci Kampı’nda yerinden edilmiş sivillerin sığındığı Asmaa Okulu’na düzenlediği saldırıda 3’ü gazeteci 9 sivil hayatını kaybetti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybeden Filistinli gazetecilerin Saed Radwan, Hamza Abu Salmiya ve Al- Hanin Mahmoud Baroud olduğu bildirildi. Açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana öldürülen gazeteci sayısının 180’e yükseldiği aktarıldı.