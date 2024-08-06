ABD Başkanı Joe Biden’dan Mısır ve Katar hamlesi: Bölgesel gerilim azaltılsın!

06 Ağustos 2024 23:36 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 23:42

Hizbullah Lideri Nasrallah: İsrail’in yaptığı adi bir korkutma!

Hizbullah Lideri Nasrallah: İsrail’in yaptığı adi bir korkutma!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD() Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani ile ayrı ayrı telefonda görüştü. Görüşmelerde, Gazze Şeridi’nde ateşkes ele alındı.

AYRI AYRI GÖRÜŞTÜ

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 305 gündür devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

“ESİRLER SERBEST BIRAKILSIN”

Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamalarda, görüşmelerde Gazze Şeridi’nde acil ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması da dahil olmak üzere bölgesel gerilimin azaltılmasına yönelik çabaların ele alındığı ifade edildi.

“ACİLİYET” VURGUSU

Ateşkes anlaşmasına yönelik müzakerelerde yaptıkları arabuluculuk için Biden’ın Al Thani ve es-Sisi’ye teşekkür ettiği aktarılan açıklamalarda, liderlerin ateşkes anlaşmasına dair sürecin mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılmasının aciliyeti konusunda mutabık kaldıkları aktarıldı.

Açıklamalarda, liderlerin ve ekiplerinin önümüzdeki günlerde yakın koordinasyon içinde kalma konusunda mutabık kaldıkları ifade edildi.

KAYIP ARTIYOR

Öte yandan İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ediyor. Saldırılar 305 gündür yoğun bir şekilde sürerken, bölgede bilanço günden güne artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 30 sivilin hayatını kaybettiğini, 66 sivilin de yaralandığını açıkladı.

Bölgede saldırıların başından bu yana ortaya çıkan bilançonun da yer aldığı açıklamada, toplam can kaybının 39 bin 653’e, yaralı sayısının da 91 bin 535’e yükseldiği bildirildi.