ABD Başkanı Joe Biden’dan ulusa sesleniş konuşması: 20 Ocak’ta görevimi yerine getireceğim!

07 Kasım 2024 19:52 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 20:36

ABD başkanlık seçimini Donald Trump kazandı. Başkanlık seçimlerinin ardından ulusa sesleniş konuşması yapan ABD Başkanı Joe Biden, “Halkın iradesi her zaman galip gelir” diyerek, 20 Ocak'ta iktidarın barışçıl bir şekilde devredileceğini söyledi...

ABD başkanlık seçim sonucundan Donald Trump​ zaferle çıktı. Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris​, 5 milyon oyla Trump'ın gerisinde kaldı. Demokrat Partili Joe Biden​, 2025 senesinin ilk ayında koltuğunu Donald Trump'a devredecek. ABD seçim yarışının en başında aday olacağını açıklayan ardından vazgeçtiğini duyuran Biden, 4 yıllık başkanlık serüvenine birçok gafla damga vurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık yarışını kaybeden Demokrat aday Kamala Harris'in, seçim gününe kadar "tarihi" bir kampanyaya liderlik ettiğini belirtti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, kampanya boyunca verdiği emek dolayısıyla Harris'i takdir etti.

2020'deki başkanlık seçiminde başkan adayı olduğunda Harris'i başkan yardımcısı seçmesinin verdiği "ilk ve en iyi karar" olduğunu belirten Biden, "(Harris) Olağanüstü şartlar altında öne çıktı ve tarihi bir kampanyaya liderlik etti." ifadesini kullandı. Biden, Harris'in, ABD halkının nesiller boyu örnek alacağı bir lider olmayı sürdüreceğini kaydetti.

"GÖREVİMİ YERİNE GETİRECEĞİM"

ABD Başkanı Joe Biden, daha sonra yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, “Halkın iradesi her zaman galip gelir” dedi. ABD Başkanı Biden, 20 Ocak'ta iktidarın barışçıl bir şekilde devredileceğini belirterek, “Başkan olarak görevimi yerine getireceğim” ifadelerini kullandı.

Biden, "Biz ülkenin yaptığı seçimi kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı. Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris'i “ilham verici” bir seçim kampanyası yürütmüş olmasından dolayı tebrik eden Biden, 20 Ocak'ta iktidarın barışçıl bir şekilde ABD'nin Seçilmiş Başkan Donald Trump'a devredileceğini belirterek, “Başkan olarak görevimi yerine getireceğim” ifadelerini kullandı. Biden, “Trump'a ekibiyle çalışarak barışçıl ve sorunsuz bir geçiş sağlamak için çaba göstereceğim konusunda teminat verdim. ABD halkının hak ettiği şey budur” dedi.

Biden, "Arkamızda dünyanın en güçlü ekonomisini bırakıyoruz. Şimdi görev süremizi tamamlamak için 74 günümüz var, her günü değerlendirelim" ifadelerini kullandı. Yaklaşık dört ay önce başkanlık yarışından çekilerek yerine Harris'i aday gösteren Biden, “Kendisi, tüm yüreğini ve tüm çabalarını ortaya koydu. Harris ve ekibinin tamamı, yürüttükleri seçim kampanyasıyla gurur duymalı” dedi.

Halkın yaptığı tercihi kabul ettiklerini söyleyerek ABD vatandaşlarını birlik olmaya davet eden Biden, “Bir ülke ya birini ya da diğerini seçer. Ülkenin yaptığı seçimi kabul ediyoruz. Ülkenizi, sadece kazandığınızda seveceksiniz diye bir şey yoktur. Komşunuzu da sadece onunla anlaştığınızda seveceksiniz diye bir şey yoktur. Kime oy vermiş olursanız olun, yapabileceğinizi umut ettiğim bir şey var. Birbirinizi düşman olarak değil, dost ABD'liler olarak görmek. Gerginliği azaltın” dedi.

Biden, konuşmasında ayrıca başkanlık seçimlerinin dürüst, adil ve şeffaf olduğunu söyledi.