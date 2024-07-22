ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesinde dikkat çeken detay

22 Temmuz 2024 08:50 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 09:09

Donald Trump ve Joe Biden yarışı sona erdi. Son zamanlarda sıklıkla sağlık sorunları olduğu gündeme getirilen ABD Başkanı Joe Biden, ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşecek olan seçim yarışından çekildi. Biden'ın pazar günü duyurduğu çekilme kararına dair bir detay dikkat çekti. Biden'ın kararından kendi danışmanlarının dahi haberinin olmadığı öne sürüldü.

BEYAZ SARAY YETKİLİLERİ VE EKİBİ KARARI BİLMİYORDU

Biden'ın sürpriz kararından birçok üst düzey ismin haberinin olmaması nedeniyle Beyaz Saray yetkilileri ve kampanya ekibi, geçtiğimiz haftayı Biden'ın yarıştan çekilmeme konusunda kararlı olduğunu belirtmeleriyle geçti.

BBC'nin haberine göre, Biden'ın danışmanları, Covid-19 tedavisinin ardından Başkan için bir kampanya takvimi hazırlıyorlardı. Biden ise bu esnada adaylıktan çekilmesi konusundaki baskıyı değerlendiriyordu.

JOE BIDEN ZOR KARARI VERDİ

İddialara göre Joe Biden, geçtiğimiz günlerde kendisine yakın isimlerden oluşan isimlerden bir ekiple bir araya geldi; en yakın olduğu danışmanlarından Steve Richetti, baş stratejisti Mike Donilon, özel kalem müdürü yardımcısı Annie Tomasini ve eşi Jill Biden'ın özel kalem müdürü Anthony Bernal. Bu ekip, anketleri inceledi ve Biden'ın Trump'ı yenme şansı olup olmadığını tartıştı.

Anket sonuçları ve olasılıklar değerlendirildi. Biden 50 yıllık siyasi kariyerinin en zor kararını verdi ve Demokrat Parti adaylığından vazgeçti.

Kararın alınmasından sonra Biden ve Donilon, Başkan'ın aday olmayacağını duyuracağı açıklamayı hazırlarken Richetti de açıklamayı yayma ve Biden'ın ekibini bilgilendirme görevini üstlendi.

Kaynaklara göre Biden, adaylıktan çekilme konusunda kesin kararını pazar sabahı verdi. Ayrı ayrı özel kalem müdürü Jeff Zients'i, kampanya başkanı Jen O'Malley Dillon'u ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aradı.

''KARARI SADECE YAKIN ÇEVRESİ BİLİYORDU''

Beyaz Saray'ın en üst düzey yetkilileriyle görüşen Biden, toplantının ardından gündemine gündemine oturan adaylık çekilme kararını duyurdu.

BBC'ye konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, "Biden birkaç gündür bu konu üzerine düşündüğünü söyledi. Kararı sadece yakın çevresiyle paylaşmış" açıklamasında bulundu.

Birçok Beyaz Saray görevlisi ve seçim kampanyası çalışanı Biden'ın planlarından haberdar değildi ve artık aday olmadığını sosyal medya üzerinden öğrendi.