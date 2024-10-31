ABD Başkanı Joe Biden'ın gafı aday Donald Trump'ı çöpçü yaptı! Ortalık fena karıştı

31 Ekim 2024 12:25 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 12:50

ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni gafı Donald Trump'ın işçi kıyafetlerini giyip çöpçü olmasına neden oldu. Biden'ın, destekçilerine 'çöp yığını' demesini fırsat bilen Trump sözleriyle ortalığı kızıştırdı.

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ABD Başkanı Joe Biden'ın son gafı, Donald Trump'ın işine yararken, Kamala Harris'i ise zora soktu. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Kamala Harris arasında at başı bir yarış varken Biden'ın gafı ortalığı karıştırdı. Trump'ın mitinginde sahneye çıkan komedyen Tony Hinchcliffe’in Porto Riko’ya “yüzen çöp adası” demesi ABD başkanı Joe Biden'ı kızdırdı ancak Biden'ın Hinchcliffe'e verdiği cevap son gafı olarak kayıtlara geçti.

BIDEN'IN GAFI KAMALA'YI GÖLGEDE BIRAKTI

Biden, ''Benim gördüğüm tek çöp Trump'ın destekçileri'' dedi ve ortalık karıştı. Beyaz Saray, Biden'ın sözlerinin yanlış anlaşıldığına dair bir açıklama yayımlasa da Trump bu durumdan istifade etti. Biden'ın bu gafı, Kamala Harris'in büyük Washington mitingini ise gölgede bıraktı.

TRUMP FIRSATTAN İSTİFADE 'ÇÖPÇÜ' OLDU

Trump, Biden'ın sözlerinin ardından ''Bunu kıvırmanın bir yolu yok: Joe Biden ve Kamala Harris sadece Başkan Trump’tan nefret etmiyor, onu destekleyen on milyonlarca Amerikalıyı da hor görüyorlar'' ifadeleriyle ortalığı kızıştırdı. Bununla da yetinmeyen Trump, işçi kıyafetleri giyip, bir çöp arabasının içinden poz verdi.

''BİZ ÇÖP DEĞİLİZ''

Trump Wisconsin'deki seçmenlere yaptığı konuşmasında "Sözlerime 250 milyon Amerikalının çöp olmadığını söyleyerek başlamalıyım" dedi. Trump konuşmasına "sahtekar Joe Biden sonunda kendisinin ve Kamala'nın destekçilerimiz hakkında gerçekten ne düşündüğünü söyledi" diye devam ederken kalabalığın adayı çılgınca alkışladığı, bazı kişilerin 'Biz çöp değiliz' sloganları attığı görüldü.

Wisconsin'li Cumhuriyetçi senatör Ron Johnson ise konuya ilişkin açıklamasında "Size çöp dedi ama dürüst olalım, Demokrat liderlerin Amerikalıların yarısına kendileri hakkında ne düşündüklerini söylemesi ilk kez olmuyor." ifadelerini kullandı.